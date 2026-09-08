Thomas Christiansen renueva como seleccionador de Panamá hasta 2030

El anuncio se produjo con una publicación en las redes sociales: “¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera”.

Con esta renovación la FPF dejó claro el siguiente paso para el proceso eliminatorio hacia el Mundial de 2030 de la mano del técnico, responsable de que la roja centroamericana jugara en 2026 su segunda Copa del Mundo.

Christiansen comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación, en el inicio de un nuevo ciclo como seleccionador de Panamá, para dar a conocer la nueva estructura de las selecciones masculinas de la federación.

Desde su llegada al banquillo en 2020, Christiansen dirigió a Panamá en 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

En su gestión, la selección alcanzó en tres ocasiones consecutivas el 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf y obtuvo el subcampeonato del torneo, además de disputar la final de la Copa Oro de 2023, la mejor actuación panameña en esa competición desde 2005.

El técnico también condujo a Panamá en la Copa América de 2024, en la que avanzaron por primera vez a los cuartos de final.

Christiansen promovió la incorporación de nuevos jugadores y consolidó una base que tomó el relevo de los referentes que protagonizaron la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En junio de 2025 se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección absoluta de Panamá, reflejo de la continuidad de un proyecto respaldado por la federación.

Bajo su dirección, Panamá también registró la mejor posición de su historia en la clasificación mundial de la FIFA al ascender desde el puesto ochenta y uno, que ocupaba en septiembre de 2020, hasta el veintinueve en 2025. Tras su participación en el Mundial de 2026, la selección descendió al puesto cuarenta y cuatro del escalafón.