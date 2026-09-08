Van Bronckhorst: "No sería una buena idea aparcar el autobús; tenemos que ser valientes"

El que fuera jugador azulgrana entre el 2003 y el 2007 ha afirmado, desde el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou, que el equipo entrenado por Hansi Flick está "cada vez más cerca" de volver a levantar la 'Champions', título que la entidad no levanta desde el año 2015.

"Tenemos mucho que ganar, quiero presentar el mejor equipo que tenemos. No hay que olvidar que jugamos contra un equipo que puede ganar la 'Champions'", ha insistido Van Bronckhorst, que ha recordado que este miércoles muchos de sus jóvenes jugadores afrontan su primer partido ante un rival como el Barça.

Pese a la teórica superioridad del vigente campeón de LaLiga, el preparador neerlandés afronta el duelo "como un reto" para que sus futbolistas puedan demostrar su nivel en un escenario exigente.

"Es posible que sea un partido en que tengamos que defender mucho, por lo que tendremos que situarnos bien en el campo, decidir cuándo hay que atacar y defender. No sería una buena decisión aparcar el autobús; tenemos que ser valientes", ha reflexionado el técnico neerlandés, quien ha pedido a sus jugadores "aprovechar las oportunidades" que tengan durante el partido.

Van Bronckhorst ha confirmado que cuenta con Anis Hadj Moussa, uno de los principales argumentos ofensivos de su equipo que estuvo a punto de abandonar el equipo de Rotterdam en el mercado de verano.

"Tuvo problemas de disciplina que no nos permitieron mantener la paz en el vestuario. Él habló con el grupo. Una vez no se completó su traspaso, ha cambiado su mentalidad. Es un jugador que puede marcar la diferencia. Tuvimos una buena conversación con él", ha explicado sobre la situación del argelino.

Con todo, Van Bronckhorst ha reconocido que volver a pisar el Camp Nou, esta vez como entrenador, será especial por los "bonitos recuerdos" que tiene de su etapa como jugador del Barcelona, con el que ganó la Liga de Campeones del año 2006.

También lo será para el zaguero Mika Mármol, jugador formado en La Masia y que ahora milita en el Feyenoord, quien ha elogiado "la apuesta por la cantera" del Barça, algo que se "está demostrando" en las últimas temporadas con la consolidación de futbolistas del fútbol base en el primer equipo.

Uno de los canteranos azulgranas que es indiscutible para Hansi Flick es el extremo Lamine Yamal, de quien Mármol ha dicho que para frenarlo es clave "tener muchas ayudas y estar muy concentrado".