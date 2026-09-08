Versión 4.0 del PSG de Luis Enrique busca agrandar su leyenda como R.Madrid, Ajax y Bayern

Sin embargo, en su cuarta temporada, el español tendrá que lidiar con lo más complicado en el deporte: mantenerse en la cima después de haber ganado, no una, sino dos Champions seguidas (2025 y 2026, frente al Inter de Milán y el Arsenal, respectivamente).

"El pasado es el pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año. Todo el mundo está motivado por jugar contra nosotros. Hay que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy preparado para demostrar que hay que reinventarse cada día", resumió este martes Luis Enrique, en la víspera del debut del PSG ante el Slovan de Bratislava, en el Parque de los Príncipes.

Con una plantilla renovada al gusto del antiguo seleccionador de España, los parisinos han perdido a nombres como Bradley Barcola, con destino al Liverpool a cambio de la friolera de 140 millones de euros, pero han ganado otros como el del héroe de la Roja Ferrán Torres (procedente del Barcelona), el internacional francés Maghnes Akliouche (del Mónaco) y el belga Mika Godts (del Ajax).

La idea del extécnico del Barcelona sigue siendo la misma. No hay titulares garantizados y su equipo ha de ser previsible para él mismo, pero imprevisible para el rival.

Las continuas permutaciones de posiciones, la solidez del centro del campo Joao Neves-Vitinha-Fabián Ruiz y de los centrales Marquinhos y Willian Pacho y, por supuesto, el desequilibrio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y del Balón de Oro de 2025 Ousmane Dembélé siguen como activos del PSG, aunque estos dos últimos hayan tenido inicio de curso flojo, sobre todo el delantero francés.

La máquina parisina está, de hecho, tardando en despegar. Dos empates y una derrota en la Ligue 1 han puesto en alerta a Luis Enrique. "Si tenemos solo en cuenta los resultados, es catastrófico", asumió el técnico, quien, no obstante, sabe que lo importante aún no comenzó.

Basta recordar que en las Champions que ganó en 2025 y 2026 el PSG ni siquiera acabó entre los ocho primeros de la liguilla. El equipo, sin embargo, empezó a crecer realmente a partir de febrero, una situación que no agrada especialmente al asturiano.

"Meto presión todo el tiempo; me gustaría estar entre los ocho primeros y evitar los play-offs. Pero con este tipo de rivales vas a perder puntos y será difícil clasificarse, no solo entre los ocho primeros, sino también entre los 24", indicó.

Luis Enrique se refiere a rivales como el Barcelona, el Manchester City, la Roma o el Aston Villa; no precisamente al Slovan de Bratislava del técnico Yaya Touré y en el que juegan los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez.

"Vamos a jugar un partido aparentemente fácil, pero no hay partidos fáciles. Hay que mantener la concentración", aseguró.

El PSG tiene al Real Madrid en el visor. El club español es el único en haber logrado tres Ligas de Campeones seguidas en el formato moderno de la competición, iniciado en 1992. Sucedió bajo la batuta del entrenador francés Zinedine Zidane en 2016, 2017 y 2018.

Antes, en la extinta Copa de Europa, el equipo español había ganado cinco seguidas: 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960.