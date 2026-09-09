1-1. Corinthians empata ante Estudiantes en La Plata y la serie queda abierta

En un partido intenso, con siete amonestados, Alexis Castro abrió la cuenta para el local en el minuto 4 y Kaio César lo igualó en el 49 para sellar un resultado abierto para el partido de revancha, que se disputará el miércoles próximo en el estadio Arena Corinthians.

El encuentro comenzó con mucho roce y el local en una de las primeras aproximaciones logró la apertura del tanteador: tras un tiro de esquina Guido Carrillo cabeceó para que Hugo Souza respondiera pero en el rebote Alexis Castro empujó la pelota al fondo de la red.

Con la ventaja, Estudiantes se dedicó a manejar el balón y los tiempos del partido, mientras Corinthians aceleró y tomó una posición mucho más ofensiva en busca del empate.

Rodrigo Garro, uno de los mejores de la noche, tuvo un remate desde media distancia que se fue apenas desviado por encima del travesaño y Estudiantes se fue al vestuario con una ventaja en el marcador.

En el inicio del complemento, el que golpeó de entrada fue Corinthians con una gran habilitación de Garro para que Kaio César definiera cruzado con precisión ante la salida del portero uruguayo Fernando Muslera.

En el resto del encuentro ambos rotaron sus banquillos y en la última jugada un centro del ingresado Edwin Cetré encontró el golpe de cabeza de Joaquín Correa y la respuesta del portero Hugo Souza fue impresionante para desviar el balón al córner.

El vencedor de esta llave se medirá en semifinales al que gane la que enfrenta a Independiente del Valle con Flamengo, que este jueves disputarán la ida en Quito.

1. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti (m.78, Eric Meza); Baltasar Rodríguez (m.61, Fabricio Pérez), Ezequiel Piov (m.85, Jalil Elias)i, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos (m.85, Edwin Cetré).

1. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo (m.71, Charles), Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro (m.76, Matheus Pereira); Kaio César y Memphis Depay (m.89, Pedro Raul).

Goles: 1-0, m.4: Alexis Castro. 1-1, m.49: Kaio César.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich, que amonestó a Guido Carrillo, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Fabrizio Angileri, Kaio César, Bruno Bidon y Gustavo Henrique.

Incidencias: partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.