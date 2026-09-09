Fútbol Internacional
09 de septiembre de 2026 a la - 10:41

Champions League: partidos de hoy, horarios y dónde ver

El uruguayo Federico Valverde, futbolista de Real Madrid, celebra un gol en el partido frente a Inter de Milán por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League en el estadio Santiago Bernanéu, en Madrid, España.
El uruguayo Federico Valverde, futbolista de Real Madrid, celebra un gol en el partido frente a Inter de Milán por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League en el estadio Santiago Bernanéu, en Madrid, España. Juanjo Martín

La Champions League continúa hoy con la primera fecha de la Fase Liga. Conozca los partidos, horarios y cómo ver en vivo por TV y streaming.

Por ABC Color

La Champions League continúa hoy la fecha 1 de la Fase Liga con 6 partidos. El martes, en el comienzo de la edición 2026-2027, Aston Villa venció 3-2 a Brujas de visitante; AEK derrotó 1-0 al LASK de Austria de local; Manchester City, don doblete de Erling Haaland, superó 2-0 a Porto en Portugal; Real Madrid venció 2-1 a Inter en España; Borussia Dortmund superó 3-2 a Villarreal en Alemania y el Lille de Orlando Gill perdió 3-2 con Real Betis en Francia.

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La jornada de miércoles comienza a las 13:45 con dos encuentros: Barcelona recibe a Feyenoord en el Camp Nou y Viking visita a Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena. Posteriormente, a las 16:00, juegan Napoli vs. Arsenal en el Diego Armando Maradona; Liverpool vs. Atlético Madrid en Anfield; PSG, el vigente campeón, vs. Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes y Sporting vs. Galatasaray en el José Alvalade.

Champions League: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

  • Barcelona vs. Feyenoord: 13:45, por ESPN
  • Stuttgart vs. Viking: 13:45, por ESPN 5
  • Napoli vs. Arsenal: 16:00, por ESPN 5
  • Liverpool vs. Atlético Madrid: 16:00, por ESPN
  • PSG vs. Slovan Bratislava: 16:00, por ESPN 3
  • Sporting vs. Galatasaray: 16:00, por ESPN 4