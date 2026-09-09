Champions League: partidos de hoy, horarios y dónde ver

La Champions League continúa hoy la fecha 1 de la Fase Liga con 6 partidos. El martes, en el comienzo de la edición 2026-2027, Aston Villa venció 3-2 a Brujas de visitante; AEK derrotó 1-0 al LASK de Austria de local; Manchester City, don doblete de Erling Haaland, superó 2-0 a Porto en Portugal; Real Madrid venció 2-1 a Inter en España; Borussia Dortmund superó 3-2 a Villarreal en Alemania y el Lille de Orlando Gill perdió 3-2 con Real Betis en Francia.

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La jornada de miércoles comienza a las 13:45 con dos encuentros: Barcelona recibe a Feyenoord en el Camp Nou y Viking visita a Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena. Posteriormente, a las 16:00, juegan Napoli vs. Arsenal en el Diego Armando Maradona; Liverpool vs. Atlético Madrid en Anfield; PSG, el vigente campeón, vs. Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes y Sporting vs. Galatasaray en el José Alvalade.

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