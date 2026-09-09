Copa Libertadores hoy: partidos, horarios y dónde ver en vivo

La Copa Libertadores 2026 disputa hoy otros dos partidos de ida de los cuartos de final. En el arranque de la llave, Fluminense superó 2-0 a Platense de Héctor Bobadilla, quien no fue convocado por Martín Palermo, en el Maracaná de Río de Janeiro. Este miércoles, en la continuidad de la semana copera, juegan Palmeiras vs. Liga de Quito y Estudiantes de La Plata vs. Corinthians.

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El Verdão de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, que eliminó a Cerro Porteño en octavos de final, recibe al Rey de Copas ecuatoriano: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Nubank Parque de São Paulo. Por su lado, el Pincha de Santiago Arzamendia (lesionado) mide al Timão a las 21:30, horario de nuestro país, en el Uno de La Plata.

Copa Libertadores: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

Palmeiras vs. Liga de Quito: 19:00, por ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

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Estudiantes vs. Corinthians: 21:30, por ESPN