Cienciano recibe al Torque con la ilusión de repetir su histórico título de 2003

Este año, bajo la dirección del argentino Horacio Melgarejo, Cienciano apunta nuevamente a alcanzar la final, un título por el que está poniendo toda la carne en el asador, al punto que su desempeño en la liga peruana ha decaído, pues en el Clausura marcha en la decimotercera posición, con 7 puntos en ocho partidos.

El equipo cusqueño ha vuelto a hacer del Estadio Inca Garcilaso de la Vega un fortín, y ante el Torque su objetivo será nuevamente aprovechar sus 3.362 metros de altitud para sacar una ventaja contundente que le permita afrontar con solvencia el partido de vuelta.

Cienciano eliminó por 6-1 a Botafogo de Brasil en los octavos de final, mientras que Montevideo dejó en el camino a Tigre de Argentina.

El último fin de semana, ambos equipos salieron con sendas victorias en sus respectivos torneos locales, pues Cienciano goleó por 2-5 en su visita al Cajamarca, en tanto que el club uruguayo venció por 2-1 a Cerro Largo.

Melgarejo afirmó que "la ilusión siempre está, pero falta mucho todavía", pues prefiere afrontar el torneo "paso a paso y con seriedad".

"Es normal que la hinchada de Cienciano y todo el país se ilusione con la entrega de este equipo", remarcó el entrenador del equipo inca.

El asistente de Melgarejo, Cristian Ruggeri, declaró al diario El Comercio que están "muy felices de haber llegado a cuartos de final de la Copa Sudamericana, algo que el club no había logrado hace 23 años".

Al comentar el juego en altura, como es la característica sede de Cienciano, Ruggeri dijo que "hay una diferencia en el golpeo de la pelota, en cómo el balón termina cayendo y cómo los jugadores se adaptan a la altura", pero que en todos los partidos la clave es "siempre ser muy ofensivos".

A su turno, el director técnico de Montevideo City Torque, Marcelo Méndez, afirmó que su idea es "jugar el partido con inteligencia" porque enfrentan a "un gran rival que en sus últimos partidos en Copa Sudamericana hizo muchos goles" y eso "habla de un poderío ofensivo".

El técnico agregó que tratarán de acostumbrarse a la altura, pero que "ir a resistir todo el partido es difícil". "Nos debemos defender con la pelota y tratar de hacerle daño a un rival que allí se hace difícil", indicó antes de su partida a Perú.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Ademar Robles; Santiago Arias, Gerson Barreto, Carlos Cabello; Matías Succar, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera; Esteban Obregón, Luka Andrade y Salomón Rodríguez.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco.

Hora: 19:30 horas (00:30 GMT del viernes 11 de septiembre).