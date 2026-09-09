Exhibición del PSG en busca de la triple corona europea

Con este contundente triunfo, los de Luis Enrique inician con paso firme la defensa de su histórico doble título europeo (2025 y 2026) y recuperan sensaciones tras un arranque de curso algo titubeante en la Ligue 1.

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Demolición exprés y “fútbol total”

Los vigentes bicampeones de Europa no tardaron en disipar cualquier tipo de dudas. Ante el conjunto eslovaco dirigido por Yaya Touré —que contó con los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez en el once inicial—, los parisinos desplegaron desde el pitido inicial ese característico fútbol total que los ha catapultado a la cima continental en los últimos años.

La fiesta goleadora comenzó temprano. A los 17 minutos, un violento remate al travesaño de Nuno Mendes dejó el balón servido para que Dembélé inaugurara el marcador. Poco después, en el minuto 23, el reciente Balón de Oro volvió a hacerse presente tras aprovechar un rebote en el área para conectar un cabezazo letal que ponía el 2-0.

El show de Ferran Torres

Con el partido encarrilado, emergió la figura estelar de Ferran Torres. El delantero español, héroe de la última Copa del Mundo, se estrenó como goleador en la Liga de Campeones al culminar una gran asistencia de Dembélé en el 31′.

Lejos de bajar la intensidad, el exjugador del Barcelona amplió la cuenta apenas arrancando el complemento (min. 47) con un ajustado remate cruzado tras una brillante jugada individual de Akliouche. La apoteosis personal de Torres llegó en el minuto 57, cuando firmó su triplete particular conectando de primera un saque de esquina ejecutado con precisión quirúrgica por Dembélé.

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Rumbo a los grandes exámenes de octubre

A pesar de que el Slovan logró descontar momentáneamente por medio del gambiano Suleiman Camara —en una jugada donde el central Zabarnyi quedó retratado—, la maquinaria parisina cerró la noche a lo grande. En el minuto 88, otro campeón del mundo, el mediocampista español Fabián Ruiz, se sumó a la fiesta para sellar el definitivo 6-1.

Con esta goleada balsámica, el PSG reafirma su hambre insaciable de gloria y su objetivo de alcanzar la mítica hazaña de tres “Orejonas” consecutivas, un selecto club reservado únicamente hasta ahora para el Real Madrid, el Ajax de Ámsterdam y el Bayern Múnich. Sin embargo, el nivel de exigencia se elevará drásticamente el próximo mes de octubre, cuando los franceses deban medirse en la fase europea ante colosos de la talla del Manchester City (a domicilio) y el propio Barcelona, en el Parque de los Príncipes.

Los mejores momentos del partido