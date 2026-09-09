El Vinícius más trabajador: recupera nueve balones y se gana el "respeto" de Mourinho

La cifra más alta, antes de la del brasileño, está en posesión del argentino Gonzalo Higuaín, en un encuentro contra el Zenit de San Petersburgo, en la fase de grupos de la máxima competición europea en diciembre de 2008, que terminó 3-0 y en el que completó 12 recuperaciones, según datos de Opta.

Ante el Inter, además, Vinícius ejecutó dos disparos, ninguno de ellos a puerta, en un partido en el que la presión alta fue la clave del triunfo blanco, ya que ambos goles del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé y de Fede Valverde, llegaron tras sendas recuperaciones en el área rival. Máxima efectividad en el arranque de la primera parte que decayó en la segunda, con cuatro tiros a puerta y ningún tanto más.

"No quiero jugar bien y perder, como contra el Betis", había dicho en la víspera Jose Mourinho. El Madrid venció, pero no convenció a su afición, con poco control de la posesión (36 %) y problemas en la creación de juego y la finalización, y parte de esa frustración recayó en Vinícius.

En la segunda mitad, un error en un intento de regate del brasileño provocó pitos entre el público presente en el Santiago Bernabéu. Tanto él como el francés Mbappé fueron silbados también al ser sustituidos en los compases finales del partido.

Mourinho se apresuró a defender al brasileño en la rueda de prensa posterior. "No está a tope, él lo sabe y está trabajando mucho para ser el Vinícius que define partidos. Las pocas veces que no ha podido defender con el bloque ha sido por fatiga. Tengo mucho respeto por este Vinícius que me he encontrado", apuntó.

"Si él trabaja para el equipo, tiene siempre mi apoyo. Esto no significa que tiene que ser titular siempre o los 90 minutos. Ha tenido acciones en que el Vinícius que mata partidos lo hubiera hecho; lo sufrí el año pasado con el Benfica. Pero quien lo da todo no está obligado a dar más", completó.

Sustituido en el minuto 87, el brasileño generó reacciones divididas en la grada. Desde el banquillo, Mourinho se preocupó de inmediato de aplaudir en pie a su jugador para tratar de imponer la ovación sobre la pitada.

Vinícius ha disputado 441 minutos en cinco partidos oficiales esta temporada, en los que ha conseguido un gol (en la victoria contra la Real Sociedad) y dos asistencias (frente a la Real, para Mbappé; y frente al Málaga, para Arda Güler).

Después de participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Brasil, que fue eliminada por Noruega en octavos de final, el delantero se reincorporó a la disciplina del equipo blanco el pasado 3 de agosto.