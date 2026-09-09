Paraguay busca replicar modelo de pesca con devolución de Corrientes.

Autoridades y técnicos de Paraguay analizaron la viabilidad de adaptar en el país los métodos de conservación y promoción turística aplicados en Argentina, particularmente en zonas como Ayolas y departamentos vecinos de Itapúa y Ñeembucú. Fue durante la primera jornada del foro denominado Workshop Binacional, que se inició este miércoles en el Auditorio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de la ciudad de Ituzaingó (Corrientes – Argentina).

El objetivo es impulsar la creación de un Sistema Binacional Integrado de Pesca Recreativa Sostenible y Conservación de los Recursos Pesqueros. La idea es poner especial énfasis en la pesca con devolución, la promoción activa del turismo, el fomento de la investigación científico-técnica y el diseño de planes de reconversión productiva integral para las comunidades ribereñas de Paraguay y Argentina, según los datos.

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El ingeniero Adam Leguizamón, funcionario del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), señaló que durante el intercambio de experiencias se analizaron tecnologías e innovaciones implementadas en Corrientes para la gestión de recursos hídricos y el fomento de la pesca deportiva.

Además, se debatió la diferencia entre la legislación centralizada de Paraguay y el sistema provincial argentino, que otorga mayor autonomía a las provincias para administrar sus recursos e ingresos, explicó el funcionario.

Impacto en el turismo

Leguizamón señaló que la intención es potenciar el atractivo turístico sustentable de los departamentos de Misiones, Itapúa y Ñeembucú de manera que esta actividad pueda generar desarrollo en las comunidades, teniendo como eje principal la pesca con devolución.

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“Es una gran oportunidad para tratar y aplicar las tecnologías que ellos utilizaron dentro del manejo de esta modalidad, que es la pesca con devolución. Hemos ganado mucha información que podemos ir trabajando con otro organismo del Estado paraguayo para poder poner en práctica y que funcione”, dijo Leguizamón.

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