Lionel Messi contará con el apoyo municipal si adquiere el Eldense

En las conversaciones mantenidas "con el entorno de Messi han tenido muy en cuenta que el Eldense es un club histórico al ser el decano en la provincia de Alicante, además de haber logrado dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años", desveló el regidor de Elda (este de España).

El alcalde también señaló sobre los encuentros que ha tenido con el círculo más próximo a Messi que "han visto el apoyo del Ayuntamiento en los últimos años" y añadió que "desde que se convirtió en sociedad anónima deportiva en 2022, ha subvencionado al club con más de cuatro millones de euros con un acuerdo de patrocinio de un millón por temporada”.

En este sentido, Alfaro aseguró que en estos contactos le ha trasladado que "el club seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento" en un proyecto que, según el alcalde, apostará "por la formación y el fútbol base".

El político se mostró muy ilusionado porque "para la ciudad es una gran oportunidad que una figura como Leo Messi se haya fijado en nuestro club y pueda situar a Elda en el panorama a nivel nacional y también a nivel internacional", concluyó.

Este martes fuentes cercanas a la operación informaron a EFE de que el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).

De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España.