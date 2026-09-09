Marathón se las verá con un Alajuelense tricampeón vigente de la Copa Centroamericana

El equipo hondureño cerró en segundo lugar en la fase de grupos de la competición, en el grupo B, con siete puntos, mientras que su rival costarricense fue primero del grupo A, con nueve unidades.

Dirigido por el argentino Silvio Rudman, el 'Monstruo Verde' del Marathón, uno de los mejores equipos del fútbol de Honduras, medirá fuerzas ante un Alajuelense con mucho poderío ofensivo y vigente tricampeón del torneo regional.

Alajuelense, de la mano del entrenador español Ismael Rescalvo, buscará a costa del Marathón seguir avanzando en su objetivo de ganar su cuarta Copa Centroamericana consecutiva.

Rudman y sus pupilos tienen claro que la Liga Deportiva Alajuelense es un rival difícil, pero hay mucho entusiasmo y confianza de poder ganarle en casa, según el estratega del Marathón.

Para el juego contra el Alajuelense, Rudman no contará con dos de sus principales jugadores, el defensa Henry Figueroa y el delantero argentino Nicolás Messiniti.

No obstante, Rudman considera que tiene una buena plantilla y que en el torneo local Apertura y la Copa Centroamericana su equipo "competirá al máximo".

El Marathón llega al duelo contra el Alajuelense después de vapulear por 5-0 al Estrella Roja, en el torneo Apertura, mientras que el Alajuelense viene de perder 0-2 ante el Saprissa, en el fútbol costarricense.

El partido entre Maratahón y Alajuelense se disputará en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, norte de Honduras, con capacidad para 20.000 espectadores a las 19:00 hora local (01:00 GMT).