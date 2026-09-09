Rodri se disculpa por su palabras sobre el Valencia: "En ningún caso quise burlarme"

"Ante la controversia que se ha generado por el video del otro día, en esta vida cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso", ha dicho Rodri tras el partido ante el Feyenoord.

"Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se han podido sentir ofendidos: seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya sentido ofendido. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo (José Gayà), a él y a toda la plantilla. Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa y cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario", ha insistido.

Rodri ha dicho que en su caso desea que el Valencia "vuelva al lugar que le corresponde", porque se trata de "uno de los mejores clubes de esta liga".

"Me gustaría decir que era una conversación privada, las cosas pueden haberse sacado de contexto, pero en ningún caso quise perder el respeto", ha indicado el madrileño.