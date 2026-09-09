Uruguay anuncia cambios en la nómina para el torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos

El pasado 3 de septiembre, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó la lista de 18 citados por el entrenador Santiago Espasandín para la competencia que se llevará a cabo en Argentina desde el próximo 12 de septiembre.

Sin embargo, este miércoles hizo oficial una nueva convocatoria con ocho cambios.

Salieron los futbolistas de Nacional Agustín Dos Santos, Luciano Rodríguez y Luciano González; los de Peñarol Brian Barboza y Estevan Pereyra; el de Racing Yuri Oyarzo; el de Boston River Facundo Aristegui y el de Defensor Sporting Alan Torterolo.

Sus lugares serán ocupados por Valentino Würth, Ahmed Njankuo, Thomas Sorensen, Ezequiel Amaro, Emiliano Domínguez, Kevin Suárez, Thiago Fernández y Agustín López.

De esta forma, la Celeste perdió a algunas de sus principales figuras. De hecho, Dos Santos ya suma 43 juegos en el primer equipo de Nacional, club en el que utiliza la camiseta número 10 y con el que ya marcó tres tantos.

Mientras tanto, Barboza acumula 18 encuentros con Peñarol, entre oficiales y amistosos.

Por su parte, los dos jugadores que defienden a equipos del exterior, el portero del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos Axell Amaral y el centrocampista del croata Dinamo Zagreb Lautaro Ultra, se mantienen dentro de la convocatoria.

En los Juegos Suramericanos, Uruguay enfrentará por el Grupo B a Venezuela el jueves 17 de septiembre, se medirá con Argentina el sábado 19 y jugará con Paraguay el lunes 21.

- Lista de convocados de Uruguay para el torneo de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos:

Porteros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Valentino Würth (Montevideo City), Ahmed Njankuo (River Plate), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City), Román Clematte (Nacional), Thomas Sorensen (Albion).

Centrocampistas: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Ezequiel Amaro (Paysandú), Emiliano Domínguez (Liverpool).

Atacantes: Facundo Martínez (Montevideo City), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín López (Montevideo Wanderers).