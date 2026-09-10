1-1. Sergiño Dest responde a Gleiker Mendoza

No forman parte del ramillete de aspirantes ni el cuadro neerlandés ni el ucraniano, dos habituales de la competición. El conjunto de Peter Bosz, campeón de la liga de los Países Bajos las tres últimas temporadas y por cuarto año seguido en la Champions, aspira a superar el corte y alargar su estancia en el torneo. El año pasado quedó fuera de las eliminatorias.

El cuadro de Bosz no pudo alargar su racha y unir una victoria en Europa a las cuatro que lleva seguidas en la Eredivisie. Sin embargo, ha salido malparado en las primeras jornada de sus últimas cinco presencias en la Liga de Campeones.

Tuvo cerca la derrota también en esta ocasión porque el Shakhtar tomó ventaja en un duelo sin casi ocasiones, con escasa presencia del balón en las áreas. Aunque el croata Ivan Perisic, a los cinco minutos, de volea, acarició el gol a los cinco minutos, fue el conjunto de Arda Turan el que se puso por delante en el marcador.

Fue en la última jugada de la primera parte, cuando un buen pase del brasileño Isake Silva a Gleiker Mendoza terminó con un buen disparo del venezolano, que se hizo el espacio y delante de su marcador, Lutsharel Geertruida, disparó al palo largo y batió a Matej Kovar.

El Shakhtar es el equipo al margen de las cinco grandes ligas con más presencias en la Chamions. Se puso por delante en su vigésima presencia en el evento y también aspira a jugar las eliminatorias por primera vez con el nuevo formato.

Pero el Shakhtar, que jugará en Stamford Bridge de Londres como local sigue frágil en defensa y no le costó al PSV empatar. Fue al inicio de la segunda parte, por medio del estadounidense Sergiño Dest que tiró raso, pegado al palo, un balón recibido del curazoleño Armando Obispo.

1 - PSV Eindhoven: Matej Kovar; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic (Ryan Flamingo, m.68); Guus Til, Kodai Sano, Paul Wanner; Ivan Perisic, Ruben Van Bommel y Ricardo Pepi (Sven Mijnans, m.83).

1 - Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique 'Pedrinho'; Oleh Ocheretko; Alisson (Lucas Ferreria, m.89), Marlon Gomes, Isaque Silva (Dmytro Kryskiv, m.89), Gleiker Mendoza (Newerton, m.67); y Kaua Elias (Lassina Traore, m.67).

Goles: 0-1, m.45+1: Gleiker Mendoza; 1-1, m.48: Sergiño Dest.

Árbitro: Halil Meler (TUR). Mostró tarjeta amarilla a Vinicius Tobias, Gleiker Mendoza, Pedro Henrique, Valeriy Bondar, Dmytro Kryskiv y Marlon Gomes, además del entrenador Arda Turan, del Shakhtar y a Armando Obispo, Ruben Van Bommel y Sergiño Dest, del PSV Eindhoven.

Incidencias: encuentro de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Philips Stadion de Eindhoven ante unos 30.000 espectadores.