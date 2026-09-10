2-0. El Cienciano no puede noquear al Torque uruguayo

El equipo de la ciudad de Cusco esperaba repetir el guion de los octavos de final, donde humilló al Botafogo con un 6-0, pero esta vez solo alcanzó a hacerle dos goles de local a Torque de la mano de los jugadores uruguayos Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

La ventaja sabe a poco para Cienciano, que pudo haber logrado un resultado más abultado, pues de principio a fin buscó el arco rival, con una sucesión de centros al área en busca, sobre todo, de la segunda jugada.

Contagiados por el espíritu del Cienciano de 2003, que se convirtió en el único club peruano en ganar un torneo internacional al levantar precisamente la Copa Sudamericana, el cuadro cusqueño que dirige el argentino Horacio Melgarejo puso desde el inicio toda su artillería en el campo y no dio opción a su rival.

Souza hizo el primero al rematar un centro cruzado y raso de Neri Bandiera, tras una internada en el área, y al final del primer tiempo, un lejano derechazo de Amondarain entró rozando la cepa del palo izquierdo para poner el 2-0 en el marcador.

Desde el inicio del partido se constató que el cuadro uruguayo estaba sobrepasados por los 3.400 metros de altitud de Cusco, y que el partido se le iba a hacer muy largo, pues los visitantes echaron mano de botellas de oxígeno en la pausa de hidratación del primer tiempo.

Replegado atrás, el Torque esperaba la oportunidad de un contraataque que tomara mal situada a la defensa alta del Cienciano, pero a los intentos de cabalgadas desde el fondo de la cancha les faltó frescura para aprovechar esos espacios.

En el segundo tiempo trató de reaccionar y tuvo sus mejores ocasiones en sendos disparos de Salomón Rodríguez y Pablo Siles que se perdieron por encima del travesaño, el último de ellos por muy pocos centímetros.

Cienciano buscó con ahínco un tercer gol pero el conjunto visitante hizo gala de la garra uruguaya y se defendió como gato panza arriba sobre la línea de gol para salvar dos goles cantados en los minutos finales que pueden ser claves para el partido de vuelta en el Centenario.

2 - Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello (m.34, Claudio Núñez), Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Cristian Souza (m.80, Matías Succar), Santiago Arias, A. Robles, Neri Bandiera; Alejandro Hohberg (m.84, Juan Romagnoli) y Carlos Garcés.

0 - Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Isaías Silva, Gary Kagelmacher, Brian Gutiérrez; Eduardo Agüero, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (m.76, Diogo Guzmán), Esteban Obregón (m.95, Lucas Dure) y Salomón Rodríguez (m.89, Nahuel Da Silva).

Goles: 1-0, m.29: Souza. 2-0, m.42: Amondarain.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio. Amonestó a Cabello (m.33), Núñez (m.64) y Garcés (m.67).

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, ante unos 25.000 espectadores.