Conmebol investiga a Depay por supuestos gestos obscenos a hinchas de Estudiantes

La rectora del fútbol suramericano abrió un expediente disciplinario al atacante neerlandés después de que el equipo argentino, cuatro veces ganador de la Copa Libertadores, elevara una denuncia formal en la que exigió sanciones contra el jugador del cuadro brasileño.

Videos profusamente difundidos en las redes sociales muestran a Depay haciendo lo que parece ser un gesto ofensivo a la hinchada de Estudiantes, con el dedo medio de su mano derecha en alto, después de que el jugador Kaio César igualara el partido a los 49 minutos de juego.

Este jueves, el Corinthians informó que recibió una notificación de la apertura del expediente por la posible violación de los literales "C" y "U" del Código Disciplinario de la Conmebol, relacionados con el comportamiento aceptable dentro del campo de juego.

En una publicación en sus redes sociales, el 'Timao' indicó que la Conmebol fijó el 17 de septiembre como fecha límite para la presentación de la defensa, por lo que el jugador estará disponible para el partido de vuelta de la serie un día antes en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

La violación de estas pautas no tiene sanciones específicas, pero la Comisión Disciplinaria del organismo puede determinar castigos con base en la gravedad de las faltas.