De la Fuente: "Un español debería ganar el Balón de Oro"

"Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España, somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad. Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos, el que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron", subrayó.

"Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años", añadió el técnico.

Tras la decisión de Marcos Llorente de anunciar su retirada de la selección española, el técnico aseguró que el futbolista había hablado con él del tema y mostró su "absoluto respeto y agradecimiento" a un jugador con el que mantiene una "fantástica relación".

Preguntado además por jugadores jóvenes que están llamando a la puerta como Carlos Espí y Xavi Espart, De la Fuente dijo que "en el futuro seguro que estarán", pero añadió que "no hace falta tener tanta prisa y hay que tener respeto a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todo estos años".

Además, reiteró que la final del Mundial 2030 debe jugarse en España y que le encantaría dirigir a la selección en dicho encuentro, al ser cuestionado por la polémica en torno a la sede de ese partido decisivo del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

Junto a De la Fuente, a la presentación del España-República Checa asistieron el presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el portavoz portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, y el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo.