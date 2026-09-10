El Barcelona aumenta su límite salarial a 582 millones y el Real Madrid sube a 832

En la presentación de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de la presente temporada, LaLiga informó que el Real Madrid sube 71,56 millones de euros respecto al dato anterior (761,22). El tope del Atlético de Madrid es ahora de 361 millones, superior a los 336 previos; el del Villarreal, 170 millones, frente a los 173 previos; y el del Betis, cerca de 143, por encima de los 122 anteriores.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicó la subida del Barcelona: "Lo importante no es la cantidad de la deuda sino la capacidad de hacer frente a la deuda con los ingresos que tienes. El Barcelona tiene capacidad de repago e incluso de mejorar sus condiciones de repago". Javier Gómez, además, confirmó que el equipo culé ya está en la regla 1:1.

LaLiga define el LCPD como "el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada tras el mercado de verano y el de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, además del gasto en filiales, cantera y otras secciones".

El equipo con menor capacidad es el Sevilla, con 20,16 millones. Gómez reflejó que se debe a las deudas acumuladas: "De los datos que tenemos nosotros del Sevilla, esta temporada 26-27 va a estar muy cerca del equilibrio, pero, si miramos las últimas temporadas, ha tenido 140 millones de pérdidas. Es un poco lo que le pasó al Barcelona, las pérdidas acumuladas son una carga que tiene el club".

Tebas, además, aludió al problema "estructural" que afecta al Sevilla: "Al Sevilla, muchos años seguidos jugando la 'Champions' le permitían tener unas masas salariales mucho más elevadas. Cuando dejas de jugar la 'Champions' y los jugadores siguen cobrando lo mismo, es lo complicado".

El máximo mandatario afirmó estar preocupado por la desigualdad entre equipos: "El formato de las competiciones europeas está canibalizando los derechos de las competiciones nacionales. Si seguimos esta corriente, me preocupa, porque se está haciendo un fútbol de dos velocidades, los que juegan competiciones europeas y los que no. Luego veremos lo que pasa en el campo".

En total, la máxima categoría de la competición doméstica española aumenta un 15 % su límite salarial (de 2.779,73 millones a 3.109,67), mientras que la segunda división lo hace de 220,38 millones a 250,51. En LaLiga Hypermotion, el Girona tiene el límite más alto (35,08), y el Almería, que se quedó al borde del ascenso el curso pasado, el más bajo (3,97).

En relación con la Premier League, Tebas calificó su regulación de "inflacionista": "El nuevo sistema de la Premier genera un proceso más inflacionista, más de lo que está. La Premier y la Championship pierden más de 2.000 millones de euros, y cuando se pierde dinero alguien lo tiene que pagar. Van alargando la deuda con aportaciones de los accionistas o dejando de pagar, y preocupa al Estado inglés, que ha creado un órgano regulador para controlar el tema económico del fútbol inglés".

. Atlético de Madrid: 361,27 (antes: 336,26)

. Real Sociedad (*): 137,19 (antes: 128,25)

. Deportivo de La Coruña: 64,01 (antes: 13,25)

. Racing de Santander: 53,18 (antes: 13,85)

. Deportivo Alavés: 43,25 (antes: 47,78)

Total: 3.109,67 (antes: 2.779,73 millones de euros)

. Sporting de Gijón: 13,34 (antes: 11,10)

. Real Sociedad B (*): sus datos están incluidos en los del primer equipo

. Celta Fortuna (*): sus datos están incluidos en los del primer equipo

Total: 250,510 (antes: 220,385 millones de euros).