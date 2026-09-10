El tenso cruce de Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski: “Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿y vos?”

Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski tuvieron un picante cruce en el empate 1-1 entre Chicago Fire e Inter Miami por la Major League Soccer. El ex Barcelona empujó al lateral Ian Fray, quien reaccionó de la misma forma contra el delantero polaco. Posteriormente, el delantero fue a buscar a defensor dentro del área para un careo hasta que apareció el mediocampista de la selección argentina.

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De Paul encaró a Lewandowski con un manotazo, pero la historia no termino ahí. Luego del tumulto y previo al tiro libre, el argentino buscó nuevamente al atacante, quedó cara a cara dentro del área y lanzó: “¿Quién sos? o gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿y vos?”. El experimentado futbolista de 38 años respondió con un ‘oh’ y con una sonrisa.

El picante cruce entre Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski