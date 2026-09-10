La Federación Francesa se une a otros países europeos y no apoya reelección de Infantino

Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la FFF, reunido este jueves, según el diario L'Equipe. La posición de Francia coincide con la de otras grandes federaciones europeas, como la de Inglaterra o Italia.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se opuso inmediatamente al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por aparcar por la polémica que creó.

Diallo también ha sido crítico con el ejecutivo suizo, de padres italianos, por la manera en la que repartió los premios económicos en los últimos torneos.

El dirigente lamentó que el Mundial de Clubes, un torneo celebrado por primera vez en 2025 por el impulso de Infantino, estuviese mucho mejor dotado que el propio Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El ejecutivo francés también ha censurado la manera poco colegial de gobernar del actual presidente de la FIFA, elegido por primera vez en 2016 tras una enorme crisis en una institución sacudida por casos de corrupción.

La decisión de Diallo se alinea con la de la UEFA en general, pues su presidente, el esloveno Aleksander Ceferin, está en pie de guerra contra Infantino.

Los proyectos de Infantino ya provocaron la salida de algunos de sus más próximos colaboradores. Así fue el caso del que fue su número tres hasta inicios de agosto, el francés Kevin Lamour.