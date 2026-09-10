El Sevilla mide su estabilidad ante el Valencia en crisis

El técnico madrileño alertó este jueves en su comparecencia de prensa que, con sólo cuatro jornadas ligueras disputadas, aún es muy pronto para hacer balances tanto en el Sevilla como en el Valencia, rival al que considera un gran club y con una buena plantilla, por lo que augura un partido complicado en el que habrá que competir al máximo, como hasta ahora.

Para esta cita, que abre la quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), Luis García Plaza sólo tiene dos bajas en su plantilla, la del central senegalés Arouna Sangante y la del extremo suizo Rubén Vargas, y en esta ocasión ha incluido en la lista al central brasileño Marcao Teixeira, recuperado de sus mermas físicas aunque aún no al cien por cien según el propio entrenador.

Sangante, por su parte, debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado la pasada semana en el campo del Espanyol (1-1), pero además en ese encuentro se dañó un tobillo y por ese motivo tampoco hubiera podido jugar ante el Valencia de Carlos Corberán.

Rubén Vargas también está en periodo de superar unas mermas físicas que le han impedido debutar esta temporada, con lo que el equipo del viernes será muy parecido al que jugó de inicio ante el Espanyol, con la entrada de Andrés Castrín por Sangante.

El Valencia llega a Sevilla necesitado de recuperar su autoestima tras la goleada del Barcelona con un contundente 0-5 la pasada jornada, que deja al conjunto valencianista hundido y cuestionado, con sólo un punto en cuatro partidos, un gol a favor y nueve en contra.

Aunque fue renovado en verano hasta 2028, el crédito del entrenador Carlos Corberán parece agotarse y, si en los tres partidos antes del parón los resultados no mejoran, podría acabar su etapa en Mestalla. Así, el viaje a Sevilla adquiere una vital importancia en la que el técnico de Cheste debe salvar un primer ‘matchball’.

Para el importante duelo, el Valencia contará con hasta ocho bajas. Mouctar Diakhaby ha sido el último en caer lesionado y se suma a las ausencias de Luis Rioja, Sadiq Umar, Guido Rodríguez y Dimitri Foulquier. De la pasada temporada, siguen lesionados José Copete, Diego López y Sergi Canós. En cambio, recupera a Justin de Haas.

Corberán podría volver a una línea de cuatro defensas en la que podría regresar el capitán Gayà, tras salir del once inicial en las últimas jornadas, mientras que Otorbi repetiría titularidad y Harvey Elliott podría ser la sorpresa en la formación inicial.

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Miguel Ángel Sierra, Ejuke; y Robbie Ure.

Valencia: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, Jesús Vázquez o Gayà; Otorbi, Ugrinic, Guerra, Sato, Elliot y Danjuma.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.