Fenerbahce y Roma igualan en una noche mágica de Champions

Con este imponente mensaje y un espectacular tifo protagonizado por el monstruo de Frankenstein —rodeado de descargas eléctricas y sosteniendo el escudo del club junto al símbolo de la Champions—, la afición turca recibió por todo lo alto el ansiado regreso europeo de su equipo.

La “ley del ex” y un golpe con historia

El desarrollo del juego hizo honor a las expectativas de la máxima competición continental. En la primera mitad, el Fenerbahce apostó por transiciones rápidas buscando constantemente a su referencia ofensiva, el exmallorquinista Vedat Muriqi, mientras que la Roma controló los tiempos con posesiones largas y mucha personalidad bajo presión.

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El destino quiso que el fútbol demostrara una vez más su romanticismo: Bryan Cristante abrió el marcador al minuto 37 con un soberbio disparo cruzado desde la frontal. El capitán romanista fue el único jugador sobre el césped que también había estado presente en el último partido de la Roma en el torneo, allá por 2019 contra el Porto.

Reacción local y locura en el complemento

Herido en su orgullo y arropado por una marea amarilla entregada, el Fenerbahce salió a morder tras el descanso y encontró el premio muy rápido. Al minuto 48, Mason Greenwood firmó el empate al picar magistralmente el balón por encima del guardameta Mile Svilar con una sutil vaselina.

El encuentro se rompió por completo y el tramo final fue de infarto. Muriqi y Oguz Aydin rozaron la victoria para los locales, mientras que la joya Paulo Dybala y Donyell Malen estuvieron muy cerca de desnivelar la balanza para los italianos. A falta de cinco minutos, un balón estrellado en el poste por el cuadro turco estuvo a nada de desatar la locura total en Estambul.

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Lo que viene en el camino europeo

Con este punto bajo el brazo, el equipo turco ya prepara sus maletas para viajar a Inglaterra y medirse al Aston Villa en Birmingham. Por su parte, la Roma se alista para una cita sumamente emotiva en la siguiente jornada: recibirán de vuelta en el Estadio Olímpico a José Mourinho, artífice de sus recientes éxitos europeos y hoy en el banquillo del Real Madrid.

Ficha técnica del partido

Fenerbahce (1): Ederson; Muldur, Aké, Skriniar, Brown; Ismail (Yuksek, minuto 84) , Kanté, Elmaz (Mercan, minuto 62) ; Greenwood, Muriqi (Lukaku, minuto 72) , Akturkoglu (Aydin, minuto 72). Entrenador: Ismail Kartal.

Roma (1): Svilar; Mancini (Balerdi, minuto 74) , Ndicka, Hermoso; Rensch (Molina, minuto 74) , Cristante, Kone (Pisilli, minuto 53) , Wesley; Soulé (Mora, minuto 74) ; Dybala, Malen (De Roon, minuto 87). Entrenador: Gian Piero Gasperini.

Goles: 0-1, Cristante (minuto 39); 1-1, Brown (minuto 48). Árbitro: Jesús Gil Manzano. Mostró tarjeta amarilla a Brown (minuto 51), Akturkoglu (minuto 69), Muldur (minuto 71) e Ismail (minuto 84) por parte del Fenerbahce, y a Rensch (minuto 47) y Cristante (minuto 86) por parte de la Roma.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Sükrü Saracoglu de Estambul (Turquía) . Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones ocurridas en Nepal.