¡Zarpazo venezolano y rescate gringo! PSV y Shakhtar firman paridad en su debut europeo

Sabor venezolano en Stamford Bridge

El partido se tornó áspero y con pocas luces en las áreas durante la primera mitad. El croata Ivan Perisic avisó temprano con una volea a los cinco minutos, pero el verdadero golpe sobre la mesa lo dio el conjunto dirigido por Arda Turan justo antes del descanso.

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En la última jugada del primer tiempo, el brasileño Isake Silva filtró un pase preciso para el delantero venezolano Gleiker Mendoza. Con una gran maniobra individual, el atacante se quitó de encima la marca de Lutsharel Geertruida, se abrió espacio y sacó un latigazo al palo largo que dejó sin opciones al portero Matej Kovar, poniendo en ventaja a los ucranianos en su vigésima participación histórica en el torneo.

La reacción neerlandesa

Herido en su orgullo y buscando extender su buen momento tras dominar la Eredivisie, el cuadro de Peter Bosz salió con otra actitud al complemento.

La fragilidad defensiva que suele penar al Shakhtar volvió a pasarle factura rápidamente. Al inicio de la segunda mitad, el curazoleño Armando Obispo asistió con inteligencia a Sergiño Dest, quien se internó con potencia y conectó un tiro raso y esquinado, imposible para la zaga, decretando el empate definitivo.

Ficha técnica del partido:

PSV Eindhoven (1): Matej Kovar; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic (Ryan Flamingo, minuto 68) ; Guus Til, Kodai Sano, Paul Wanner; Ivan Perisic, Ruben Van Bommel y Ricardo Pepi (Sven Mijnans, minuto 83).

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Shakhtar Donetsk (1): Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique ‘Pedrinho’; Oleh Ocheretko; Alisson (Lucas Ferreria, minuto 89) , Marlon Gomes, Isaque Silva (Dmytro Kryskiv, minuto 89) , Gleiker Mendoza (Newerton, minuto 67); y Kaua Elias (Lassina Traore, minuto 67).

Goles: 0-1, minuto 45+1: Gleiker Mendoza; 1-1, minuto 48: Sergiño Dest. Árbitro: Halil Meler (TUR) . Mostró tarjeta amarilla a Vinicius Tobias, Gleiker Mendoza, Pedro Henrique, Valeriy Bondar, Dmytro Kryskiv y Marlon Gomes, además del entrenador Arda Turan, del Shakhtar y a Armando Obispo, Ruben Van Bommel y Sergiño Dest, del PSV Eindhoven.

Incidencias: encuentro de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Philips Stadion de Eindhoven ante unos 30.000 espectadores.