Juan Guillermo Cuadrado ficha por Millonarios a los 38 años

Desempeñándose como lateral derecho o extremo, el experimentado futbolista retorna a su país natal a los 38 años tras una dilatada y exitosa trayectoria en el fútbol europeo, donde defendió los colores de gigantes como la Juventus e Inter de Milán en Italia, además del Chelsea en Inglaterra.

Lea más: James Rodríguez está a un paso de ser nuevo jugador de Atlético Nacional

Un fichaje estelar para el Embajador

“¡Experiencia, velocidad y talento! ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!”, escribió el cuadro bogotano, uno de los clubes más grandes e importantes del país, a través de sus redes sociales oficiales.

Si bien la institución capitalina no precisó de manera oficial la duración del vínculo, la prensa local asegura que el contrato se extenderá hasta julio de 2027. Cuadrado llega con el pase en su poder, ya que se encontraba sin equipo desde que culminó su vínculo con el Pisa a finales de julio, semanas después de que el conjunto italiano descendiera a la Serie B.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



▶️ Conoce más en https://t.co/9sGHSguzt6 pic.twitter.com/v7lK0fU3zf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026

Una trayectoria de élite en Europa

El regreso del extremo se produce 17 años después de su partida al Viejo Continente, cuando dio el salto desde el Deportivo Independiente Medellín (DIM) rumbo al Udinese de Italia en el año 2009.

La gran parte de su palmarés y sus mejores años como profesional se forjaron en la Serie A, donde conquistó seis títulos de Liga, cuatro Copas de Italia y una Supercopa de Italia, la gran mayoría de estos galardones vistiendo la camiseta de la Juventus. En su paso por el fútbol inglés, aunque tuvo una etapa más discreta, también supo alzar la Premier League y la Copa de la Liga en 2015 con el Chelsea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Legado cafetero y nuevo desafío

Con la selección colombiana, Cuadrado formó parte de la generación dorada junto a referentes como James Rodríguez y Radamel Falcao García, siendo pieza clave para alcanzar los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 y los octavos de final en Rusia 2018. Su última etapa con los cafeteros data de septiembre de 2023, acumulando un total de 116 partidos jugados y 11 goles anotados.

Ahora, el carrilero aterriza en un Millonarios urgido de protagonismo, que no gana la liga desde 2023 y que sufrió una dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Actualmente, el conjunto albiazul marcha en la quinta casilla del torneo Clausura con 12 puntos en ocho fechas, manteniéndose dentro de la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

¿Se viene otra bomba?: El retorno de Cuadrado podría no ser el único golpe estelar del mercado colombiano. Según la prensa local, en los próximos días se sumaría el regreso de otros dos históricos de la selección: el creativo James Rodríguez al Atlético Nacional y el atacante Jackson Martínez al DIM.