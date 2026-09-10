James Rodríguez está a un paso de ser nuevo jugador de Atlético Nacional

Tras semanas de especulaciones sobre su futuro en el exterior y de descartar ofertas en el fútbol europeo, el capitán de la Selección Colombia habría decidido regresar al país para enfundarse la camiseta del cuadro verdolaga, en lo que promete ser la contratación más rutilante de los últimos años en el balompié cafetero.

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Los detalles de la operación

La llegada del volante se estaría gestando gracias a su condición de agente libre tras su paso por el balompié internacional, lo que facilitó las conversaciones directas con la dirigencia antioqueña aprovechando la flexibilidad del mercado.

🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!



Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.



James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

En cuanto a los próximos pasos, el ’10′ es esperado en la capital antioqueña en las próximas horas para someterse a los respectivos exámenes médicos y, posteriormente, poner la firma en su contrato. Si todos los trámites marchan según lo previsto, el club prepara un recibimiento estelar para el volante en el estadio Atanasio Girardot, ante una hinchada verdolaga expectante por ver al referente de la Tricolor vistiendo sus colores.

Un golpe de opinión sin precedentes

Para el Atlético Nacional, este fichaje representa un golpe de opinión sin precedentes en los últimos años para el fútbol colombiano. Significa sumar a sus filas a una de las máximas figuras históricas del país, buscando jerarquía de exportación y un liderazgo en el terreno de juego. Mientras se espera el comunicado oficial por parte de la institución verdolaga, el ambiente en Medellín ya palpita el regreso del ’10’ a las canchas del país.