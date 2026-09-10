La ciudad argentina de Santa Fe nombra Lionel Messi a su paseo costero

Una votación en el concejo municipal de la urbe aprobó que la hasta ahora denominada Costanera Este, a orillas de la laguna Setúbal, reciba el nombre del máximo goleador de la historia de la Albiceleste, en consonancia con su retiro del seleccionado, anunciado a través de una carta pública difundida en redes sociales.

El espacio costero tiene unos 1.500 metros de extensión y es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, al que acuden miles de personas de manera cotidiana para aprovechar el contacto con la naturaleza.

La iniciativa aprobada contempla obras de señalización con referencias a Messi y la instalación de una escultura o intervención artística dedicada al atacante.

La ciudad de Santa Fe se encuentra atravesada por el deporte en estos días por ser una de las tres sedes de los XIII Juegos Suramericanos entre este sábado y el 26 de septiembre.

En sus diez locaciones, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe verá acción de atletismo, escalada, bochas, balonmano, triatlón, canotaje, remo, natación de aguas abiertas, hockey sobre hierba, sóftbol, tiro y vela.

Messi, hasta ahora capitán y número 10 de la selección, anunció el 1 de septiembre su retiro de la selección en una emotiva carta manuscrita en la que aseguró: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Disputó más de 200 partidos con la selección argentina, en la que marcó 125 goles y registró 68 asistencias entre 2005 y la reciente final del Mundial 2026, en la que su equipo cayó por 1-0 ante España.

Messi fue campeón de la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, títulos que se suman al Mundial Sub'20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.