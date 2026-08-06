Comunicado de APF a Infantino: ninguna crítica y mucho respaldo

A través de una misiva oficial dirigida al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), lejos de emitir alguna crítica a la iniciativa para crear una filial comercial abierta a inversionistas privados que gestionaría los derechos de los torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, valoró la reciente marcha atrás en un polémico proyecto: la “FIFA Forward Enterprise (FFE)”, y ratificó su férreo respaldo a la gestión global del organismo. Firmado por el presidente de la APF, Robert Harrison, el documento aborda las institucionales recientes.

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Lejos de esquivar los temas delicados, la entidad matriz del fútbol paraguayo destacó la postura adoptada por la dirigencia internacional. Para la APF, retirar un proyecto que generaba “más incertidumbres que certezas” es una muestra genuina de liderazgo. Asimismo, el escrito celebra el pedido de disculpas y la asunción de errores enviada a las 211 federaciones miembro del planeta, calificando el gesto como un paso firme hacia los principios éticos que deben imperar en el deporte rey.

Una década de transformación y el impacto en Paraguay

Más allá de la coyuntura generada en el ecosistema del balompié universal, el balance que realiza la APF sobre los últimos diez años de mandato de Infantino es categórico. Según la visión institucional, la FIFA pasó de ser una estructura distante y hermética a convertirse en un ente “cercano, abierto y transparente”.

En este apartado, el fútbol paraguayo puso su propia casa como ejemplo de evolución. El crecimiento institucional, deportivo y de infraestructura registrado a nivel nacional se atribuyó de manera directa a herramientas clave impulsadas desde la matriz global, tales como el programa FIFA Forward, para la mejora de instalaciones, y el Talent Development Scheme (TDS), para la captación y formación de nuevas promesas.