La racha del Barcelona, las dudas del Real Madrid y la crisis del Valencia, bajo lupa

LaLiga española da un acelerón en dos semanas en las que se van a completar tres jornadas: la cinco, la seis y la siete, antes de afrontar el primer parón por los compromisos de las selecciones y tras las que pueden empezar a clarificarse los panoramas de los equipos.

Por ejemplo, para entonces, el Barcelona, imparable, que cuenta sus partidos por triunfos, puede haber asentado un dominio que avecine un prematuro desenlace. El domingo visita al Levante, el miércoles recibe al Rácing y cierra en Sevilla antes de que sus jugadores se marchen masivamente con sus selecciones. Un tramo accesible para el conjunto de Hansi Flick que cuenta sus compromisos por goleadas y que se adentra en el fin de semana con un voraz arranque de curso. El tercer mejor inicio de temporada en la historia de la Liga.

Ha ganado todos los partidos que ha jugado y lleva diecisiete goles anotados y sólo dos encajados.

Pero en el Ciutat de València puede ampliar sus récords y situarse como el segundo mejor en ese momento por delante del Real Madrid de 1958-1959, con una diferencia de +16 goles (ahora tiene +15). Más lejos queda el Real Madrid de 1987-1988 que ganó los cinco partidos pero con una diferencia de +22.

Todo funciona en el Barcelona, que ya con cuatro partidos jugados supera en tres puntos al Real Madrid. Al conjunto de Jose Mourinho le ha bastado con un mal resultado, a pesar del buen juego, ante el Betis, primera derrota, y una mala puesta en escena en Europa, contra el Inter, a pesar de ganar, para sembrar de dudas la temporada. El estadio Bernabeu está sensible y no perdona. Lo dejó ver en la Liga de Campeones, donde mostró su malestar con Vinicius y también con Kylian Mbappé, que falla más que marca. Vuelve al recinto blanco el sábado, para jugar contra el Rayo Vallecano.

Se ha quedado sin margen de error el Real Madrid que no quiere perder de vista al Barcelona. Aunque sobre el césped, con el balón, la distancia entre ambos es mayor que la que muestran los puntos.

El Real Madrid recibe al Rayo, visita al Elche el miércoles y concluye este tramo con su partido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un choque clave. Para uno y para otro.

Y es que el cuadro de Diego Pablo Simeone se ha quedado descolgado antes de lo previsto y en sólo cuatro partidos su desventaja respecto al Barcelona es de cinco puntos y dos en relación al Real Madrid. Sólo ha ganado dos compromisos. Ante el Málaga y en Sevilla. Empató como local frente el Villarreal y sufrió su primera derrota del curso el pasado fin de semana, en Bilbao. Ha pagado el runrún de Julián Alvarez y va a Anoeta, recibe al Osasuna el miércoles y espera al Real Madrid antes del parón de selecciones.

Entre el Real Madrid y el Barcelona, segundo en la tabla, se encuentra instalado el Alavés de Quique Sánchez Flores, que cuenta con tres victorias y un empate. El mejor arranque de su historia. Con tres triunfos -Osasuna, Getafe y Villarreal junto con el empate ante el Rayo Vallecano-, supera a sus inicios en 1930-1931 y 2001-2002, cuando obtuvo siete puntos -dos triunfos y un empate-, pero cayó en el cuarto partido que jugó.

Ahora, visita al Racing, un recién ascendido que ha dado una buena imagen no excesivamente premiada en la clasificación. Perdió con el Rayo en Butarque, cuenta dos derrotas y sólo ha ganado un encuentro, contra el Elche.

El Deportivo, después de ocho años en los infiernos, en Segunda e incluso Primera RFEF, vive un sueño. Se ha reforzado con sentido y está en las alturas de la clasificación. Es quinto, sólo por detrás de Barcelona, Alavés, Real Madrid y Betis. No ha perdido por ahora. Impulsado por la inspiración de Pierre-Emerick Aubameyang, empató contra el Elche y el Málaga y ganó después al Valencia y al Villarreal a domicilio. Visita al Getafe, que no ha empezado como quería y que sólo logró sumar una vez los tres puntos, ante el Racing. Derrotas contra Alavés y el Osasuna y empate con el Celta. Quiere enderezar el rumbo y dejar de lado los contratiempos arbitrales y aspira a llevar a la realidad al conjunto gallego.

Cinco equipos aún no han logrado ganar partido alguno. El Celta, que incluso tiene un partido más, el adelantado a la sexta fecha contra la Real Sociedad, ambos en Liga Europa, ha empatado tres encuentros y ha perdido dos ya -Osasuna y Athletic-. La mejoría mostrada en Getafe (1-1) pretende alargarla el domingo, con la visita a Vigo del Málaga, un equipo en alerta.

El cuadro malagueño, antepenúltimo, en descenso, sólo tiene dos puntos. Dos empates. No ha ganado. No termina de arrancar en la nueva categoría.

El Villarreal, al que le cuesta adaptarse a Íñigo Pérez, no ha sumado aún los tres puntos a pesar de su buen juego. Ni siquiera en Europa, batido por el Borussia Dortmund el martes pasado. Marca la frontera de la salvación y aspira a echar a andar y a sumar de tres contra el Betis, el lunes.

El Elche y el Valencia tienen sólo un punto. El empate inicial y luego tres derrotas seguidas. El conjunto ilicitano visita San Mamés. En Valencia el tema es peor. El público ni perdona ni olvida, el equipo está bajo presión y el técnico, Carlos Corberán, en el alero.

14.00 horas (12.00 GMT): Racing-Alavés

18.30 horas (16.30 GMT): Athletic Club-Elche

21.00 horas (19.00 GMT): Real Madrid-Rayo Vallecano

14.00 horas (12.00 GMT): Celta-Málaga

21.00 horas (19.00 GMT): Real Sociedad-Atlético Madrid

21.00 horas (19.00 GMT): Villarreal-Betis.