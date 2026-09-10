Perito defiende a psiquiatra acusada por muerte de Maradona: "Fue el tratamiento adecuado"

El perito fue convocado por Cosachov, también psiquiatra, para integrar la junta médica que en 2021 evaluó las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona a pedido de la Justicia.

Si bien Areco presentó un informe en disidencia con las conclusiones finales de la junta, que expresó que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario", el perito aseguró que hubo consenso acerca de la medicación psiquiátrica.

"Se llegó a un consenso sobre que la indicación farmacológica fue adecuada y que se realizó dentro de un rango terapéutico que no produce toxicidad", declaró Areco.

Según aseguró el testigo, el tratamiento farmacológico estuvo supervisado por los médicos de la clínica en la que Maradona fue operado menos de un mes antes de morir, así como por interconsultores de la empresa de medicina privada Swiss Medical, a la cual pertenece la clínica.

"Todos estuvieron de acuerdo con que el tratamiento era el adecuado", insistió Areco, quien para realizar su análisis accedió al expediente completo y a la historia clínica de Maradona en Swiss Medical.

Cosachov, a cargo del tratamiento psiquiátrico y farmacológico del exfutbolista, está acusada de no administrar de manera adecuada la medicación a Maradona y desentenderse de sus efectos adversos.

Otros peritos psiquiatras declararon en audiencias previas que los efectos de la medicación requería controles cardiológicos y de laboratorio.

Pero Areco aseguró este jueves que "en la práctica psiquiátrica habitual" no se realizan este tipo de controles, ya que la medicación tiene "un amplio margen de seguridad" y que, "cuando se aplica en rangos terapéuticos, no se esperan complicaciones".

Además, recordó que cuando Maradona fue ingresado en la clínica en la que fue intervenido estuvo "monitoreado con controles multiparamétricos" y presentó "valores de laboratorio normales". "Por eso se retira sin medicación cardíaca", destacó, en alusión a la salida del ídolo del centro médico a mediados de noviembre de 2020 para continuar su recuperación bajo un tratamiento domiciliario, durante el cual murió dos semanas después.

Areco subrayó que "la incumbencia de Cosachov era el tratamiento psiquiátrico y el tratamiento farmacológico" y que el tratamiento clínico quedó a cargo de Swiss Medical, que brindó servicios en el tratamiento domiciliario.

"Había un equipo de profesionales y enfermeros coordinados por una médica de la empresa de medicina prepaga y que se comunicaban a través de un chat. Lo inferimos de la lectura de ese chat y de la historia clínica de la empresa", explicó, sobre las condiciones de aquel tratamiento.

La médica Nancy Forlini, coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, es la trabajadora de la empresa acusada en el juicio.

Además de Forlini y Cosachov, son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados por homicidio simple con dolo eventual.