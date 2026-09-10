Presidente de la Federación Francesa: "La gestión actual del fútbol no es la adecuada"

"En julio, las condiciones para nuestro respaldo ya no se cumplían. Junto con mis colegas del comité ejecutivo (Comex), consideramos que la confianza depositada en Gianni Infantino se ha roto. La gestión actual del fútbol no es la adecuada", manifestó Diallo, en unas declaraciones recogidas por los medios franceses.

El dirigente señaló que la retirada del respaldo en el Comex se oficializó este jueves "por unanimidad" y realzó "la legitimidad histórica" de Francia sobre asuntos de gobernanza del fútbol mundial.

Francia "contribuyó a la fundación de la FIFA, y también tenemos una legitimidad deportiva, ya que Francia lleva 10 años en el top 3 mundial", agregó.

Diallo anunció además que la FFF ha decidido "abrir una serie de consultas a personalidades francesas y extranjeras de referencia en materia de buena gobernanza para aportar nuestra contribución a las reflexiones de la UEFA".

"Y, llegado el momento, la designación del candidato que defenderá nuestros colores para la próxima elección", agregó el ejecutivo. La posición de Francia coincide con la de otras grandes federaciones europeas, como la de Inglaterra o Italia.

Uno de los detonantes de la oposición de las agrupaciones europeas a Infantino fue el proyecto de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por aparcar por la polémica que creó.