Iñaki Williams anuncia su retirada de la selección de Ghana

"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional de Ghana. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que di todo cada vez que vestí esta camiseta", señala el delantero en el mensaje en el que ha anunciado su decisión en sus redes sociales.

"Ghana me ha dado mucho más que el fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho", añade el mayor de los Williams.

El futbolista, además, agradece "de todo corazón a todos los que han formado parte de este viaje por el amor que siempre" le han demostrado. "Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a las 'Black Stars' como uno de vosotros, esté donde esté. Medaase (gracias). Siempre Ghana", concluye el mensaje.