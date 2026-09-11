Montevideo City luchará por la cima con Liverpool sin olvidar la Sudamericana

Pese a la importancia de ese partido de cara al futuro del certamen, los Ciudadanos lo afrontarán con un ojo puesto allí y otro en la Copa Sudamericana.

Es que, tras el duelo que el lunes por la noche pondrá cara a cara al primero y el segundo, los dirigidos por Marcelo Méndez tendrán 72 horas de descanso y volverán a saltar al campo de juego para enfrentarse a Cienciano por un lugar en las semifinales del torneo continental.

Este jueves, Montevideo City cayó por 2-0 en Perú y la próxima semana buscará dar vuelta la serie para meterse entre los cuatro mejores.

De acuerdo con esto, es probable que afronte el duelo ante los dirigidos por Jorge Fossati con algunos suplentes y reserve titulares para el partido de Copa Sudamericana.

Disputadas cinco fechas del Apertura, Liverpool suma 13 puntos, mientras que Montevideo City tiene 12 enteros y debe el duelo de la primera fecha ante Peñarol.

Por otra parte, este sábado, Racing recibirá a Boston River, Central Español visitará a Cerro Largo y Montevideo Wanderers se enfrentará a Nacional.

El Tricolor afrontará dicho encuentro obligado a ganar tras haber dejado dos puntos por el camino en su último partido, mientras que el Bohemio también debe ganar para respirar en la Tabla del Descenso.

En este momento, Wanderers estaría perdiendo la categoría junto a Progreso y Danubio y mantiene una lucha mano a mano con Cerro para evitar eso.

El domingo, Progreso y Cerro se pondrán cara a cara, mientras que también se jugarán los partidos Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Peñarol-Albion.

Los de Diego Aguirre afrontarán el partido ante el Pionero golpeados por la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de quitarles un punto en la clasificación por los disturbios ocurridos en el último Clásico.

Esta decisión dejó a Peñarol con seis puntos en el Clausura y lo mantuvo como líder de la Tabla Anual acumulada con 49 enteros, aunque ahora comparte la primera posición con Racing y Deportivo Maldonado.

De igual forma, el Aurinegro podría volver a liderar en solitario si gana el juego que tiene pendiente ante Montevideo City.

- Encuentros de la sexta fecha del Torneo Clausura:

. Sábado 12: Racing-Boston River, Montevideo Wanderers-Nacional y Cerro Largo-Central Español.

. Domingo 13: Progreso-Cerro, Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Peñarol-Albion.

. Lunes 14: Montevideo City Torque-Liverpool.