Friburgo es el nuevo líder de la Bundesliga

El anterior líder, el Augsburgo, dejó escapar sus primeros puntos casi en el descuento final, cuando le empató 2-2 el Bayer Leverkusen, y suma ahora 7 unidades.

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Friburgo y Dortmund, ambos con 9 puntos, le adelantan en la tabla y se destacan en cabeza, con los primeros en el liderato por una diferencia de goles más amplia (+9 contra +6).

El otro equipo que consiguió ganar en las dos primeras fechas, el recién ascendido Elversberg, no tendrá fácil continuar con el pleno ya que el domingo recibirá al Bayern Múnich, el peso pesado del fútbol alemán.

En su manita 5-0 al “Gladbach”, un histórico hundido en puestos de descenso con tres derrotas en tres partidos, los protagonistas fueron Yannick Engelhardt (23’, 79’) e Igor Matanovic (29’, 77’) con sendos dobletes, antes de que Maximilian Eggestein (86’) firmara el quinto y definitivo para el Friburgo.

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El equipo de Mönchengladbach había quedado muy herido en el 52’, cuando perdía 2-0 y se quedó con un hombre menos por la expulsión de Tim Kleindienst.

Once años después

Por su parte, el Dortmund tuvo que esforzarse más de lo esperado para vencer en su Westfalenstadion al ascendido Paderborn: se adelantó pronto, en el 5’ por medio del portugués Fabio Silva, pero la sentencia definitiva no llegó hasta el final, con un doblete de Felix Nmecha (80’ y 89’) para el 3-0. Antes de ello, el VAR había anulado dos tantos al guineano Serhou Guirassy.

Es la primera vez desde 2015, en la primera temporada de la etapa de Thomas Tuchel en el banquillo, que el Borussia Dortmund consigue ganar sus tres primeros partidos en la Bundesliga.

El Dortmund empezó su temporada con derrota 2-1 ante el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania, pero desde entonces ha encadenado cinco triunfos, ya que además de los tres en la Bundesliga superó su entrada en liza en la Copa de Alemania y esta semana ganó al Villarreal en la primera jornada de la Liga de Campeones europea.

En ese duelo ante el Submarino Amarillo español, el joven griego de 18 años Konstantinos Karetsas se desplomó sobre el césped, disparando los temores. El viernes salió del hospital y las noticias son tranquilizadoras. “No se constató nada anormal” en las pruebas médicas, explicó el entrenador Niko Kovac al micrófono de la televisión Sky. “Si todo continúa bien, podría estar de regreso ante el Stuttgart” la próxima semana, avanzó el técnico croata.

Leverkusen salva un punto

El Augsburgo, ahora tercero, estuvo cerca de mantener el pleno, pero se le escapó el triunfo de la mano en los instantes finales, empatando 2-2 en casa contra el Bayer Leverkusen (6º).

El equipo bávaro se puso con ventaja con un doblete de Michael Grigoritsch en cinco minutos en la segunda parte (50’ y 55’) y el 2-1 se mantuvo hasta casi el final, cuando el checo Patrik Schick firmó el 2-2 en el 89’ para que el Leverkusen se fuera al menos con un punto.

En los otros partidos del sábado destacó la derrota de un equipo Champions, el Stuttgart, por 2-1 en el terreno del Hoffenheim, donde brilló el checo Adam Hlozek con un doblete. El Stuttgart es apenas decimotercero, con tres puntos en tres partidos.

El Eintracht Fráncfort (8º, 4) sumó su primer triunfo liguero del curso al vencer 3-1 en Maguncia.

En el último turno del día, el Colonia recibe al Werder Bremen.