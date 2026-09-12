Fútbol Internacional
12 de septiembre de 2026 a la - 20:30

Nacional comienza a despedirse del bicampeonato y Wanderers suma un punto de oro

Imagen sin descripción

Montevideo, 12 sep (EFE).- Nacional comenzó a despedirse de la posibilidad de tornarse bicampeón uruguayo tras igualar 1-1 con Montevideo Wanderers en la sexta fecha del Torneo Clausura.

Por EFE

Al igual que el pasado fin de semana, el conjunto dirigido por Daniel Carreño llegó al minuto 90 arriba y en una de las últimas jugadas permitió el empate.

El Tricolor ganaba por 0-1 gracias a un tanto de Maximiliano Silvera, pero un golazo de Santiago Benítez a los 93 minutos selló el empate de Montevideo Wanderers.

Nacional perdió cuatro de los últimos seis puntos disputados y no gana desde que en la cuarta jornada venció como visitante a Peñarol por 0-1 gracias a un golazo del costarricense Francisco Calvo.

En este momento, los dirigidos por Carreño acumulan ocho puntos en el Clausura, mientras que Liverpool tiene trece y Montevideo City doce, el primero con un juego menos y el segundo con dos partidos pendientes.

Nacional es quinto en la clasificación anual acumulada con 43 puntos, 9 menos que los que suma el líder Racing y que los que podrían sumar Peñarol y Deportivo Maldonado si este domingo ganan sus respectivos partidos.

Montevideo Wanderers sumó un punto para la Tabla del Descenso, que tiene a Progreso y Danubio en el fondo y al Bohemio luchando con Cerro por evitar perder la categoría.

Los de Mathías Corujo llegaron con la unidad cosechada este sábado a 74 puntos, los mismos que acumula Cerro. No obstante, los de Alejandro Cappuccio jugarán este domingo y podrían ponerse a tres.

También este sábado, Racing venció por 3-2 a Boston River para llegar a lo más alto de la acumulada a la espera de lo que suceda el domingo, jornada en la que se disputarán los partidos Progreso-Cerro, Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Peñarol-Albion.

Este lunes se jugará el encuentro en que Montevideo City Torque y Liverpool se pondrán cara a cara por el primer lugar de la clasificación.