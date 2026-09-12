Nueve años de pena al líder del secuestro en 2023 de Donnarumma, ex del PSG, y su pareja

En una sentencia divulgada en la madrugada de este sábado, tras un proceso que se celebró el 10 y el 11 de septiembre en el Tribunal Correccional de París y que tuvo que ser interrumpido por insultos y amenazas de 'Ganito', su colega Khyan Mamouni, 22 años y designado por la acusación como el otro cerebro de la operación, fue absuelto.

Otro de los participantes, Moktar Diop, 24 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel, dos exentos de cumplimiento.

El actual portero del Manchester City y su pareja, Alessia Elefante, no asistieron al juicio.

El asalto y secuestro a la casa del meta italiano en el lujoso distrito VIII de París fue de una especial violencia, pues ambos llegaron a ser maniatados y golpeados. Elefante estaba embarazada de sólo unas semanas y, poco después del incidente, perdió al feto en un aborto espontáneo.

El botín estimado que se llevaron los asaltantes fue en torno a un millón de euros.