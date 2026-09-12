Vitor Roque ruge de nuevo y Palmeiras se acuesta líder tras ganar al São Paulo

El equipo de Abel Ferreira volvió a sumar tres puntos después de dos empates consecutivos que le desplazaron de la cima del 'Brasileirão'.

El técnico portugués no se guardó nada y apostó por un once plagado de titulares, a pesar de que el próximo miércoles tendrá una dura batalla ante Liga de Quito en Ecuador en busca de un billete para las semifinales de la Copa Libertadores.

El lateral argentino Agustín Giay, que el miércoles marcó el gol de la victoria en la ida de los cuartos de final ante Liga de Quito, el extremo colombiano Jhon Arias y la dupla de delanteros formada por José Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque partieron de inicio en el Nubank Parque.

El 'Verdão' se vio favorecido por la expulsión del zaguero Luis Osorio al filo del descanso, provocada por una dura entrada sobre el uruguayo Joaquín Piquerez de la que solo se percató el VAR.

Palmeiras aprovechó su superioridad sobre el terreno de juego para ponerse por delante en el tiempo de descuento de la primera mitad por medio de Murilo, que finalizó un cabeceo del paraguayo Gustavo Gómez.

El conjunto verdiblanco sentenció nada más arrancar la segunda mitad en una mala salida de Pablo Maia.

Lucas Evangelista recuperó, 'Flaco' López vio venir a Khellven por detrás y el lateral brasileño encontró solo a Vitor Roque en el área pequeña.

El exjugador del FC Barcelona y del Real Betis balanceó de nuevo la red tras varias semanas preocupantes por su bajo estado anímico.

"Poco a poco voy recuperando mi confianza. No es fácil pasar por lesiones y desde el comienzo del año vengo sufriendo lesiones que me han estado perjudicando, pero es cuestión de ir poco a poco, seguir trabajando para ayudar aún más al Palmeiras", declaró 'Tigrinho' en declaraciones sobre el césped al término del encuentro.

"Ahora toca recuperarse, pero mañana ya a pensar en la LDU. El lunes ya vamos a viajar para ir adaptándonos. Sabemos que allí es difícil", añadió sobre el partido del próximo miércoles en la altura de Quito.

Con esta victoria, Palmeiras duerme líder de la Liga brasileña, con 56 puntos en 27 jornadas, posición que podría perder si Flamengo supera mañana domingo a Corinthians en el Maracaná de Río de Janeiro.