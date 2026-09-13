Fútbol Internacional
13 de septiembre de 2026 a la - 09:39

Video: Arce y Florentín “rompen redes” en Argentina

José Ignacio Florentín (derecha), Alex Arce e Iván Villalba, futbolistas paraguayos del Independiente Rivadavia de Mendoza.
José Ignacio Florentín (derecha), Alex Arce e Iván Villalba, futbolistas paraguayos del Independiente Rivadavia de Mendoza.Crónica Argentina

Alex Adrián Arce marcó dos goles y José Ignacio Florentín uno en la victoria del Independiente Rivadavia de Mendoza sobre Aldosivi de Mar del Plata 4-3, por el torneo Clausura argentino.

Por ABC Color

En un duelo entre equipos de realidades diferentes, Independiente Rivadavia venció 4-3 al hundido Aldosivi y se consolidó como líder de la tabla anual, que otorga un título oficial y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

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Aldosivi, por su parte, continúa en zona de descenso a segunda división, producto lógicamente de su malísima campaña.

Gonzalo Ríos (10’) y los paraguayos José Ignacio Florentín (18’) y Alex Arce (45+2’ y 74’) anotaron los goles para la Lepra mendocina, mientras que Tomás Fernández (12’), Lucas Castro (58’) y Joaquín Pombo (90+2’) descontaron para el elenco de Mar del Plata.