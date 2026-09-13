Video: Arce y Florentín “rompen redes” en Argentina

En un duelo entre equipos de realidades diferentes, Independiente Rivadavia venció 4-3 al hundido Aldosivi y se consolidó como líder de la tabla anual, que otorga un título oficial y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

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Aldosivi, por su parte, continúa en zona de descenso a segunda división, producto lógicamente de su malísima campaña.

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Con goles de los paraguayos Alex Arce (doblete) y José Florentín, Independiente Rivadavia derrotó 4-3 a Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura Argentino 🇦🇷



El ex Guaraní abrió el marcador de cabeza, mientras que el ex Cerro Porteño convirtió de penal y… pic.twitter.com/fnnlcojUqs — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 12, 2026

Gonzalo Ríos (10’) y los paraguayos José Ignacio Florentín (18’) y Alex Arce (45+2’ y 74’) anotaron los goles para la Lepra mendocina, mientras que Tomás Fernández (12’), Lucas Castro (58’) y Joaquín Pombo (90+2’) descontaron para el elenco de Mar del Plata.