El argentino Alzugaray da el triunfo a Universitario en el clásico contra Alianza Lima

La U, al mando del argentino Héctor Cúper, amplió su dominio del clásico peruano en los últimos años, donde no pierde frente a Alianza Lima desde el 7 de febrero de 2023.

Esta vez Universitario volvió a salir victorioso de su visita al estadio Alejandro Villanueva, la casa de su eterno rival, al que la derrota le complica mucho sus opciones de entrar en la pelea por adjudicarse el Clausura, tras haber ganado el Apertura en la primera mitad de la temporada.

El equipo crema se puso en ventaja a los 16 minutos de juego con un tanto de Álex Valera, en un contraataque donde supo entenderse muy bien con Gianluca Lapadula, quien dio la asistencia.

Alianza Lima, que dirige el argentino Pablo Guede, buscó con ahínco igualar el partido y lo logró en el minuto 88 por medio del argentino Pablo Girotti, al rematar sin oposición un centro al corazón del área.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, apareció a los 97 minutos Alzugaray para cazar y meter a arco un balón que el portero de Alianza, Alejandro Duarte, no atrapó en un grueso error.

Esta victoria pone a Universitario momentáneamente líder del Clausura con 20 puntos, a falta de que el Deportivo Garcilaso juegue este domingo su partido de la novena jornada, de visitante frente al Moquegua.

En los partidos que también se jugaron este sábado, Melgar se impuso por 0-1 al Cusco con un gol del argentino Bernardo Cuesta, lo que le permite mantenerse también en la parte alta de la tabla, al igual que Sport Huancayo, que venció también por 0-1 al Comerciantes Unidos con un tanto de penalti de Piero Magallanes.