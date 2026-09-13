El Lille de Orlando Gill es líder de la Ligue 1 francesa

El equipo del norte de Francia, Lille, dirigido técnicamente por el italiano Davide Ancelotti, suma diez puntos y supera a Mónaco (2º) y Rennes (3º) por la diferencia de goles.

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El Lille logra su primer triunfo en casa tras su derrota del martes en el arranque de la Liga de Campeones contra el Betis (3-2) y su empate (2-2) frente al París Saint-Germain en la segunda fecha.

Se impuso en su cancha al Troyes por 2-0 gracias a un magnífico disparo con efecto a la escuadra del portugués Tiago Santos (18’) y a un gol en el tramo final del partido de Ethan Mbappé (93’).

El hermano pequeño de Kylian Mbappé celebró su gol disculpándose con la afición por la tarjeta roja que recibió por un codazo frente al Betis en la Liga de Campeones.

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El paraguayo Orlando Gill (26 años) es en la actualidad suplente en el líder del torneo galo, pugnando por el puesto con el turco Berke Özer (26).