Video: Ferreira convierte contra River Plate, que triunfa sobre el final

River Plate sufrió hasta el último instante ante un Atlético Tucumán que jugó disminuido casi todo el partido, pero ganó 2-1 con un gol en el tiempo añadido y sumó su tercera victoria al hilo en el torneo Clausura argentino al mando del entrenador Leonardo Ponzio.

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Emblemático excapitán del Millonario, Ponzio asumió como su DT en lugar de Eduardo Coudet tras la eliminación en octavos de la Copa Sudamericana a manos del colombiano Santa Fe. Desde entonces, River lleva tres victorias en igual cantidad de partidos.

Este tercer triunfo al hilo le permite a River saltar al quinto puesto del Grupo B y meterse por primera vez en zona de ingreso a octavos de final del Clausura, el único objetivo que tiene por delante para tratar de clasificar a la Copa Libertadores de 2027.

Este sábado el Decano tucumano jugó con diez casi todo el partido por la expulsión de Franco Nicola a los trece minutos. Encima, ocho minutos más tarde River se puso en ventaja con un remate cruzado de Tobías Andrada tras una buena jugada colectiva.

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“Con la expulsión temprana a uno de ellos tuvimos algo más de espacios, pero luego nos empataron sobre el final. Pudimos revertir esa situación y eso fue una muestra de carácter del equipo. Eso es lo que tratamos de transmitir, de seguir buscando y no quedarse”, dijo Tobías Andrada.

River tuvo un control casi hegemónico del balón, con el 75 por ciento de la posesión, y culminó con 18 remates al arco, pero en la segunda parte Atlético Tucumán salió del asedio, empezó a merodear el área visitante y en un centro cruzado el paraguayo Clever Ferreira Ñamandú (82’) estampó la igualdad de cabeza.

LE GANÓ EN EL SALTO A OTAMENDI E HIZO EL TOPO GIGIO ANTE LA GENTE DE RIVER: el gol de Clever Ferreira para el 1-1 parcial del 1-2 final de Atlético Tucumán contra el Millonario. pic.twitter.com/fx3aaAsSQC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

El Millonario reanudó sus ataques con intensidad, arrinconó de nuevo al local y Thiago Almada (91’) anotó el tanto que le permitió a River celebrar en el estadio José Fierro, en Tucumán, después de siete años.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ante un rival muy duro. Era importante sumar de a tres puntos en esta cancha en la que hace mucho que no ganábamos. Estamos contentos y esperamos seguir por este camino”, destacó Almada.