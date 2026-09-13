Video: Mathías Villasanti anota en derrota del Gremio

En Porto Alegre, el Vasco da Gama logró una importante victoria en su lucha por evitar el descenso en el Brasileirão al ganar 2-1 de visita al Gremio.

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El paraguayo Mathías Villasanti adelantó al Gremio antes del descanso, pero Thiago Mendes (minuto 76) y el argentino Facundo Colidio (80) le dieron el triunfo al Vasco, que sigue en descenso, pero igualado a 28 puntos con Mirassol y Gremio, primeros equipos fuera de la zona roja.

⚽️ GOL DO GRÊMIO!



⏰️ 39' Villasanti | Grêmio 1x0 Vasco pic.twitter.com/tcqE9nlyvT — Futebol Total (@FuteboltotaIbr) September 12, 2026

Esta fue la segunda anotación en 13 partidos de Villasanti en esta temporada. El excelente volante de 29 años se perdió la Copa del Mundo Norteamérica 2026 por una lesión.

O gol do Villasanti na minha frente! Na raça e na vontade! VAMO!🇪🇪👊@BetwarriorBr pic.twitter.com/nYsxdMJl3C — FBI Tricolor (@FBITricolor) September 12, 2026

El volante guaraní milita en el Tricolor gaúcho desde el 2021. Iniciado en Cerro Porteño, jugó igualmente en Temperley de Argentina y Sportivo Luqueño.