UNACE cumple años: del oviedismo y su independencia colorada a la desaparición del mapa legislativo

Además del Partido Colorado, el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) también celebra su fundación en setiembre. Puntualmente, el 17 de setiembre de 2002 el Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala, reconoció oficialmente a la agrupación.

Fue el mismo día en que el gobierno de Luis Ángel González Macchi ordenaba duras represiones contra el Frente Patriótico Nacional, una coordinadora opositora que exigía la renuncia del cuestionado mandatario que llegó al poder sin elecciones populares tras la crisis del Marzo Paraguayo de 1999.

En ese entonces, Lino Oviedo estaba prófugo en Brasil, cuyas autoridades lo capturaron en el 2000 y donde solicitó refugio. Volvió al Paraguay en 2004 y fue apresado hasta el 2007, cuando fue sobreseído del caso del magnicidio de Luis María Argaña y de la intentona golpista a Juan Carlos Wasmosy.

Con su reconocimiento como partido, el UNACE se consolidó así la independencia política del “oviedismo” una división de la ANR conocida previamente como el movimiento Unión de “Colorados” Éticos.

Dicho movimiento fue formado en 1996 tras el forzado pase a retiro e intentona golpista de Oviedo —entonces comandante del Ejército— contra el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1996).

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En cuanto a su filosofía, para sus críticos, la tendencia fascista del oviedismo era clara.

El oviedismo: un fascismo tardío Extracto del libro "El Marzo Paraguayo" de Andrés Colman, editado por ABC Color.

Cómo un partido masivo pasó de tener una fuerte bancada a quedarse sin representación?

Una forma directa de medir el ascenso y posterior caída del UNACE es mediante el escrutinio de sus votos en las elecciones generales para la lista de senadores.

En los comicios de 2003, que llevaron a Nicanor Duarte Frutos (ANR) al poder y con Oviedo en Brasil, el UNACE obtuvo 211.078 votos, dándole un total de siete bancas de los 45 escaños en la Cámara Alta. En ese entonces era la fuerza política que inclinaba la balanza en todas las decisiones.

En 2008, la agrupación alcanzó su pico máximo gracias a que Lino Oviedo había sido liberado y se postuló para la presidencia de la República.

Su liberación fue atribuida a una estrategia de Nicanor Duarte Frutos para intentar debilitar el ascenso de Fernando Lugo, pero que en la práctica terminó restando votos colorados vitales a la candidata colorada Blanca Ovelar.

El UNACE logró en esa oportunidad 336.763 votos, consiguiendo nueve bancas en el Senado y el mismo Jorge Oviedo Matto, exescribano de Lino Oviedo, ocupaba la presidencia de la Cámara Alta cuando liberales, colorados, patriaqueridistas y oviedistas se unieron para destituir al entonces presidente de la República Fernando Lugo (2012).

Lea más: A 14 años de la destitución de Lugo, el Frente Guasu lamenta freno a los derechos sociales

¿Cómo afectó el fallecimiento del Gral. Lino Oviedo al futuro político del UNACE?

Para las elecciones generales de 2013, Oviedo volvió a postularse a la presidencia de la República, oficializando su candidatura -como no- el 17 de septiembre de 2011, en el noveno aniversario de su partido político.

Sin embargo, el exgeneral falleció en un accidente aéreo el 2 de febrero de 2013 en plena campaña electoral.

La muerte de Lino Oviedo se produjo en el día en que se cumplieron 24 años del golpe de Estado de 1989, donde el líder del Unace tuvo una activa participación.

Golpeada por la tragedia, la agrupación solo cosechó 90.640 votos, equivalentes a apenas dos bancas en la Cámara Alta.

Con su líder muerto, en dichos comicios el UNACE firmó una alianza con la chapa “Paraguay Alegre”, liderada por Efraín Alegre. Los oviedistas se comprometieron a instar a sufragar por la oposición y a cuidar los resultados en cada mesa de votación, pero luego surgieron acusaciones de haber incumplido su parte del trato.

Del mismo modo, estallaron denuncias de que dicho pacto le costó miles de millones de guaraníes al erario con la compra sobrefacturada de tierras improductivas por parte del Estado —a través del INDERT— a la firma San Agustín, propiedades que estaban directamente vinculadas a Jorge Oviedo Matto, quien asumió la conducción del UNACE tras la muerte de Oviedo.

Vea el video del aniversario del UNACE, 17 de setiembre de 2013, tras la muerte de Lino Oviedo ese mismo año.

La sangría electoral no se detuvo: en los comicios de 2018, la lista para Senadores descendió a 48.801 votos con una sola banca.

Poco después el UNACE recibió otro golpe mortal, Jorge Oviedo Matto se vio forzado a renunciar a su curul por el caso “audios” y fue procesado por tráfico de influencias.

Para evitar que sus colegas lo sometan a la pérdida de investidura, solapadamente dio a entender que guardaba trapos sucios de todos y que los podría hacer público si lo hacían pasar por una humillación. Años después sería sobreseído.

Finalmente en las elecciones generales del 2023 el UNACE reunió apenas 30.545 votos, lo que derivó en la pérdida total de representación parlamentaria al no alcanzar ningún curul.

A nivel territorial, en el periodo municipal 2021-2026, el UNACE apenas retuvo dos intendencias en todo el país: Katueté y General Francisco Caballero Álvarez (conocida popularmente como Puente Kyjhá), ambas en el departamento de Canindeyú.

¿El UNACE inauguró el transfuguismo y qué pasó con los pagarés?

Un problema estructural que siempre arrastró el UNACE fue el transfuguismo político; es decir, legisladores que ingresaron al Congreso Nacional catapultados por la estructura de este partido y luego migraron a las filas de la ANR. Jorge Oviedo Matto había dicho que “Oscar Tuma fue el que inauguró el transfuguismo”.

En los pasillos de la política nacional cobró fuerza una versión harto conocida: que tanto Lino Oviedo como Jorge Oviedo Matto hacían firmar pagarés a sus candidatos por millonarias sumas de dinero para evitar que se cambiaran de partido. Tiempo después, el propio Oviedo Matto diría que “nunca se cobraron estos documentos”.

¿Cuál es el panorama actual del oviedismo y del partido a 24 años de su fundación?

El exsenador Jorge Oviedo Matto anunció que con su inocencia “probada”, volverá a candidatarse a la Cámara Alta en 2028.

Actualmente, el UNACE registra más de 102.000 afiliados, es el tercer partido político con más empadronados, pero casi no tiene injerencia en la política nacional. Gran parte de los oviedistas volvieron a la ANR o se pasaron a otras fuerzas electorales. Sin embargo, el dinero sigue corriendo. Su fastuoso local sobre la Avda. Mcal. López en San Lorenzo fue capitalizado con convenios con la Municipalidad de San Lorenzo, cuyo intendente es Felipito Salomón (ANR, HC).

En 2025 la Junta Municipal de San Lorenzo autorizó el pago anticipado de G. 3.600 millones por el alquiler del local de UNACE cubriendo los próximos cinco años de contrato.

En ciertas tribus urbanas, este local del UNACE es sede periódica de los festivales y convenciones de fanáticos de los dibujos animados japoneses (Animé), series de TV y películas de super héroes.