Alajuelense despide al entrenador español Ismael Rescalvo tras cuatro meses en el cargo

"Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino. Asimismo, Juan Rescalvo, asistente técnico, y Robert Tejero, preparador físico, dejarán sus respectivos cargos dentro del cuerpo técnico", indica el comunicado del club.

El Alajuelense agradeció a Rescalvo y a su equipo de trabajo "por el profesionalismo y la dedicación mostrados durante los meses en que estuvieron al frente del equipo".

Rescalvo llegó al club costarricense en mayo pasado tras pasar por clubes como los colombianos Envigado, Independiente Medellín y Deportes Tolima; los ecuatorianos Independiente del Valle, Emelec y Barcelona; el boliviano The Strongest y el mexicano Mazatlán.

El Alajuelense anunció que el cargo de entrenador será asumido de forma interina por la leyenda del club y del fútbol costarricense Bryan Ruiz, mundialista como jugador en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y quien militó en conjuntos como el Fulham inglés, el PSV y el Twente neerlandeses, y el Santos brasileño.

En su primera etapa como entrenador de Primera División, Bryan Ruiz debutará el próximo jueves en casa contra el Marathón hondureño en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en una serie que está empatada 2-2.

El Alajuelense es el vigente tricampeón de este certamen regional, pero a nivel local no se clasificó a las semifinales del torneo pasado y en el actual marcha en la sexta casilla con once puntos, siete menos que los líderes Cartaginés y Saprissa, que suman dieciocho después de ocho jornadas disputadas.

Durante este torneo fueron constantes los gritos de los aficionados en el estadio Alejandro Morera Soto, quienes pidieron la salida de Rescalvo por los resultados irregulares y el bajo nivel de juego del equipo.