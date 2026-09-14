El juicio por la muerte de Maradona continuará este martes con más testigos de la defensa

Tras la finalización de la producción de prueba de la Fiscalía y la querellas, el juicio entró en su recta final con las declaraciones de testigos convocados por las defensas, que se extenderán hasta finales de septiembre.

Damián Chebar, médico legista y psiquiatra, fue propuesto por la defensa de la psiquiatra Cosachov, acusada de no administrar de manera adecuada la medicación a Maradona y desentenderse de sus efectos adversos.

El testigo participó de la pericia psiquiátrica hecha en 2025 a pedido de la defensa de Cosachov.

Según la pericia, a la que accedió EFE, ingresar a un paciente en una institución en contra de su voluntad "es un recurso terapéutico excepcional para casos específicos en los que deben agotarse previamente instancias menos coercitivas y deben haber fracasado los abordajes ambulatorios".

Esta afirmación está en línea con lo que declararon otros peritos y expertos de la defensa, aunque contradice el testimonio de un testigo de la Fiscalía, el psiquiatra José Luis Covelli, quien afirmó a principios de septiembre que Maradona tenía un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica" y que debió haber estado ingresado en una clínica.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras cursaba un tratamiento domiciliario, cuya finalidad fue objeto de debate en el juicio.

Mientras los médicos a cargo del exfutbolista afirmaron que se trató de un tratamiento por adicciones, otros dicen que se estaba recuperando de la intervención quirúrgica que le practicaron en la cabeza a principios de noviembre en la Clínica Olivos.

La Fiscalía y las querellas denunciaron que los médicos se preocuparon exclusivamente por el problema de adicciones de Maradona, descuidando los aspectos clínicos, y que un paciente con los antecedentes cardíacos del exfutbolista debía ser ingresado en una clínica.

Este martes también declarará Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de Swiss Medical y testigo convocado por la defensa de Forlini, otra de las acusadas.

Watman firmó el 11 de noviembre el acta de traslado de Maradona de la clínica Olivos a un domicilio privado.

El documento, al que accedió EFE, deja constancia de que la empresa proponía continuar el tratamiento “bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación”, mientras que “el equipo médico tratante y la familia” optaron por la atención en un domicilio particular.

Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, también acusado, son quienes aparecen en todos los registros como los médicos tratantes de Maradona.

Además de Díaz, Cosachov y Luque, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.