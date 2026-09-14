Jugadores de Ecuador ven en Gallardo "un excelente técnico" para dar "un paso importante"

Galíndez destacó que "sin duda es un paso importante" que asuma las riendas de Ecuador "un entrenador de su trayectoria y jerarquía, con los jugadores que dirigió".

"Si Ecuador me necesita voy a estar. Depende ahora del entrenador, todavía no me llamó, hay una prelista que entiendo hubo un bloqueo de varios jugadores", señaló a ESPN el guardameta.

Galíndez también recordó que 'El Muñeco' Gallardo dirigirá a Ecuador porque "se va un gran entrenador como Sebastián Becaccece, que hizo las cosas bien también", pese a que el juego del equipo no terminó de convencer a la hinchada, unido con la pronta eliminación en el Mundial de Norteamérica.

Por su parte, Caicedo admitió también a ESPN que no conoce personalmente a Gallardo, pero es optimista con todo lo que le puede dar a la selección ecuatoriana.

"De lo que le vi con River, me parece un entrenador excelente. Si llego a trabajar con él, será un orgullo ser dirigido por un técnico como él", añadió.

Gallardo aterriza en Ecuador con la misión de dar el salto que le falta a la Tri para sobresalir en torneos internacionales, y con el objetivo principal de clasificarla por tercera vez consecutiva a un Mundial.