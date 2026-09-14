La Comunidad de Madrid espera poder reabrir Vallecas para el Rayo-Athletic de octubre

"No va a poder ser en el partido del martes (Rayo-Espanyol, que tendrá lugar en el estadio de Butarque de Leganés, como todos los que ha jugado el Rayo como local en lo que va de temporada), pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", ha dicho De Paco en una entrevista con Telemadrid.

El consejero ha agregado que ya se ha recibido "la auditoría cumplimentada" y ahora se están realizando "los informes para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento, por incumplimiento del club, ya se han solventado".

De Paco ha dejado claro que, aunque se vislumbra el levantamiento de la medida cautelar que impide usar el estadio de Vallecas, el proceso de extinción de la concesión del recinto al Rayo Vallecano sigue su curso.

"Es verdad que el club, en este último tiempo, ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", ha recordado el consejero.