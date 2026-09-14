Mourinho: “La mejor versión de Vinícius es marcar”

“Su mejor versión es marcar. Asistir es importante, muy importante también trabajar para el equipo. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo, el trabajo del día a día… Y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinícius, uno que eliminó al Benfica la temporada pasada, uno que en partidos igualados te elimina; una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando este rendimiento de altísimo nivel”, señaló este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche, correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Un estado de forma que contrasta con el del turco Arda Güler, quien está brillando en este inicio de temporada.

“Hay gente que está más capacitada que yo para hablar porque han trabajado con él más tiempo que yo. La calidad de juego es increíble, la visión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación… Es un jugador con un potencial fantástico. Ya tiene números muy interesantes, más allá de asistencias y goles. Es un chico que tiene una influencia grande en el juego. No quiero decir ‘top, top’, top’ tres veces, pero ‘top, top’ sí”, ponderó.

Continuando con nombres propios, Mourinho explicó cómo evoluciona el francés Aurelien Tchouaméni, quien volvió del Mundial con molestias físicas y ha ido entrando poco a poco en el equipo a una semana del parón de selecciones.

“No sé cual es la idea de (el seleccionador francés, Zinedine) Zidane. Y hay que respetar su idea. No te puedo decir lo que sería mejor para él, si estar aquí y trabajar con cuatro o cinco jugadores del primer equipo y otros del Castilla. Quizá lo mejor es ir a la selección con riesgo y minutos controlados, sin acumulación de minutos ni esfuerzo porque sus problemas musculares se podrían agravar. No he hablado con Zidane, pero es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él, a la vez que buscará lo mejor para su selección sin perjudicar el futuro del jugador”, comentó.

Un Tchouaméni que tendrá “más minutos” en el partido del martes ante el Elche (19.30 GMT) en el que, si no hay contratiempos, repetirán de inicio, como en el resto de encuentros de la temporada, Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham.

“Confío mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Hoy es un día importante porque solo tenemos dos días de entrenamiento en cada partido. Es importante escuchar a los jugadores, departamento médico y los datos que nos lleguen para decidir. Pero, si no existe nada anormal voy con ellos mañana de inicio”, explicó Mourinho sobre la gestión de cargas de los tres futbolistas.

Esfuerzos controlados de los futbolistas que, hasta el momento, le han permitido no contar con nuevos contratiempos físicos durante la temporada, tras dos campañas marcadas por las lesiones, hasta 60.

“Del pasado conozco los números, no el proceso. Que los jugadores lleguen más pronto, a las 9.00, no es un capricho mío, es por trabajo. Trabajo en el gimnasio antes de saltar al campo. Estamos trabajando bien y tenemos números positivos y sentido común. Cuando Fede Valverde sale del campo al descanso contra el Rayo Vallecano es por prevención con el resultado a favor”, explicó.

“También necesitas tener un poco de suerte con las lesiones graves, esas son incontrolables aunque tengas un cuerpo técnico que trabaje bien”, amplió.