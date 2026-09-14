Platense busca una victoria por tres goles para remontar a Fluminense

El equipo del entrenador Martín Palermo se asoma a un final anticipado de la temporada 2026, ya que si no logra reponerse del 2-0 sufrido en el Maracaná el martes pasado, solo seguirá en carrera en la Copa Argentina, segundo torneo en importancia del país.

Fluminense llega a la vuelta de esta serie de la Libertadores con tranquilidad, a pesar de que el conjunto a las órdenes de Marcão haya sido vencido 3-1 en su visita a Atletico Mineiro de este fin de semana por el Campeonato Brasileño.

En la ida, 'Flu' intensificó sus ataques con el paso de los minutos y supo aprovechar dos descuidos de la defensa del 'Calamar'.

A los 20 minutos del inicio, el veterano Hulk, fichado en mayo para reforzar la plantilla a sus 40 años, le hizo un pase largo a Nonato, que salió a la carrera hacia la portería contraria y adelantó al equipo en el marcador.

Nueve minutos después, fue la vez de Hulk, quien marcó el segundo gol tras una buena asistencia de Ganso dentro del área.

De regreso a Buenos Aires, el sábado pasado Platense visitó por el Torneo Clausura al Estudiantes de La Plata, contra el que perdió 2-1, un resultado que lo deja con cuatro partidos seguidos sin victorias.

El Calamar se encuentra decimotercero entre quince equipos del Grupo A del Clausura, muy lejos de la clasificación a las competencias internacionales para 2027, por lo que el partido de este martes será decisivo.

Es de esperar entonces que Palermo elija una formación titular menos cauta.

Para el Fluminense, la buena noticia está en que podrá recuperar al atacante uruguayo Agustín Canobbio, quien había sido suspendido para el partido de ida.

Marcão alineó a los suplentes durante para la visita al Mineiro por el Brasileirao, por lo que es esperable que quiera salir con lo mejor de su plantel para asegurar la clasificación a las semifinales de la Libertadores.

Como las últimas veces que debió disputar partidos en Argentina, 'Flu' eligió como campo de entrenamiento el predio de Casa Amarilla, perteneciente al Boca Juniors.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo y Hulk.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Franco Zapiola; Guido Mainero, Bautista Merlini, Juan Carlos Gauto; y Leonardo Heredia.

Árbitro: el chileno Cristian Garay. En el VAR estará su compatriota Juan Sepúlveda.

Estadio: Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.