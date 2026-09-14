São Paulo, con la obligación de remontar ante Boca con la sensible ausencia de Calleri

Y tendrá que hacerlo sin su capitán, el argentino Jonathan Calleri, uno de los referentes del equipo y exjugador del 'Xeneize', equipo en el que disputó 61 partidos y convirtió 23 goles.

El exatacante del club de la Ribera recibió su tercera tarjeta amarilla en el partido de ida en La Bombonera y deberá cumplir una fecha de suspensión.

"Es una pérdida considerable para el juego siguiente (...) Tendremos que convivir con esa situación, es un jugador importante, el capitán del equipo. No imaginaba que esto pudiese suceder en un momento como este, pero haremos lo mejor para suplir su falta", se lamentó Dorival Júnior tras la derrota en Buenos Aires.

El equipo comandado por el exseleccionador brasileño llega además con la presión en aumento tras sufrir un duro tropiezo este sábado, al caer derrotado por 2-0 ante Palmeiras en la Liga doméstica.

Pese a la ausencia de Calleri, el conjunto paulista parece respirar aliviado ante la posibilidad de contar con el atacante Luciano, que ya se entrenó a la par del equipo tras haber sufrido un edema en el muslo izquierdo y se perfila para comandar la ofensiva.

Luciano podrá formar dupla con el atacante de 20 años Gustavo Santana, surgido en la cantera del club brasileño, que fue ganando minutos en el once titular gracias a las múltiples lesiones de Calleri y que cae en gracia a la hinchada.

En la vereda de enfrente, el Boca de Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena desembarca en Brasil con el viento a favor. El 'Xeneize' sufrió múltiples ataques de los paulistas en Buenos Aires, pero acabó por imponerse con un solitario gol del uruguayo Miguel Merentiel.

"Boca tuvo una oportunidad y supo aprovechar. Tuvimos dos y no tuvimos la misma felicidad", dijo el entrenador brasileño.

Para resguardar el físico de sus titulares, Arruabarrena dio vuelta la página rápidamente y viene de vencer a Central Córdoba en el plano local utilizando un equipo alternativo.

Con vistas al viaje a Brasil, el estratega -exfutbolista de Boca Juniors y del Villarreal español- recupera a tres jugadores de peso que ingresarán en la nómina de convocados, con dos de ellos perfilándose como titulares.

En primera instancia, el regreso del arquero colombiano Álvaro Montero, quien tras unos días de licencia por motivos familiares volverá al once inicial para reemplazar a Leandro Brey.

Por su parte, Milton Delgado superó un desgarro que lo marginó de las canchas en las últimas dos semanas, ya se encuentra al cien por ciento y cuenta con opciones de ser titular en lugar de Tomás Belmonte, para conformar el mediocampo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

Finalmente, el lateral izquierdo Malcom Braida también se recuperó físicamente, se entrenó a la par del grupo y viajará a Brasil como alternativa a Lautaro Blanco en la defensa.

De local, São Paulo necesita vencer por un gol de diferencia para forzar la tanda de penaltis, o imponerse por dos o más goles de ventaja para sellar su clasificación directa a las semifinales del segundo torneo continental de Sudamérica.

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio, Iago; Artur, Gustavo Santana, Luciano.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera, con Leodán González en el VAR.

Estadio: Morumbi, de la ciudad de São Paulo.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).